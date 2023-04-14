Силуанов: проект единоразового сбора с бизнеса представят в ближайшее время

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что законодательная инициатива по обязательному разовому налоговому сбору от крупного бизнеса (windfall tax) в бюджет будет подготовлена в ближайшее время. Об этом он сообщил в ходе совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе заседания господин Силуанов также заявил, что Минфин сохраняет планы на постепенную нормализацию бюджетной политики России с выходом к 2025 году на первичный баланс бюджета.

Подводя итоги прошлого года, глава Минфина заявил, что министерству удалось сохранить доверие к финансовой системе РФ, стабилизировать курс рубля и выйти на положительную динамику доходов населения.

Кроме того, министр сообщил, что Россия продолжает снижать расчеты в долларах, в особенности за экспортные поставки. По его словам, РФ сейчас ставит на расчеты в рублях и национальных валютах дружественных стран.

11 апреля заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что размер ставки windfall tax еще не определен. По его словам, снижение ставки для отдельных компаний возможно только по решению правительства или президента. Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что гендиректор «Фосaгро» Михаил Рыбников направил в администрацию президента РФ письмо с просьбой снизить единоразовый сбор в бюджет.

Ранее сообщалось, что сбор предлагается не распространять на нефтегазовую, угольную отрасль, малый и средний бизнес и компании с доналоговой прибылью за 2021–2022 годы менее 1 млрд руб. Господин Силуанов прогнозировал, что ставка взноса с допприбыли за 2021–2022 годы составит около 5%.

Эрдни Кагалтынов