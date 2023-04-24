Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обвиняемая в убийстве Татарского заявила, что сожалеет о содеянном

Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, в Мосгорсуде заявила, что сожалеет о случившемся. Девушка при этом не сказала, признает она вину или нет.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я сожалею о произошедшем и желаю скорейшего выздоровления потерпевшим»,— сообщила госпожа Трепова в начале заседания (цитата по ТАСС). Суд рассматривает жалобу защиты на ее арест, заседание было решено проводить в закрытом режиме.

2 апреля произошел взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, где Владлен Татарский выступал с лекцией. Он погиб, пострадали более 40 человек. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), позднее его переквалифицировали на ст. 205 УК РФ (теракт). По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку со взрывчатым веществом.

О деле читайте в публикации «Ъ» «Установленные лица».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...