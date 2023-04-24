Обвиняемая в убийстве Татарского заявила, что сожалеет о содеянном

Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, в Мосгорсуде заявила, что сожалеет о случившемся. Девушка при этом не сказала, признает она вину или нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я сожалею о произошедшем и желаю скорейшего выздоровления потерпевшим»,— сообщила госпожа Трепова в начале заседания (цитата по ТАСС). Суд рассматривает жалобу защиты на ее арест, заседание было решено проводить в закрытом режиме.

2 апреля произошел взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, где Владлен Татарский выступал с лекцией. Он погиб, пострадали более 40 человек. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), позднее его переквалифицировали на ст. 205 УК РФ (теракт). По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку со взрывчатым веществом.

О деле читайте в публикации «Ъ» «Установленные лица».

Лаура Кеффер