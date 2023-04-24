Влечения на любой вкус

Московский международный кинофестиваль (ММКФ), открывшийся 20 апреля, продолжает свою работу. Об отечественных картинах, показанных в рамках основного конкурса и программы «Русские премьеры», рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Аде» Станислава Светлова все приземленно-бытовое в жизни героини (Маша Кожуханцева) приобретает умильную сказочность

Фото: ВГИК-Дебют В «Аде» Станислава Светлова все приземленно-бытовое в жизни героини (Маша Кожуханцева) приобретает умильную сказочность

Фото: ВГИК-Дебют

В этом году в основном конкурсе ММКФ два российских фильма, оба — режиссеров, которые уже участвовали в фестивале раньше. В 2019 году Светлана Проскурина показывала здесь практически гоголевскую драму «Воскресенье» о насквозь коррумпированном провинциальном чиновнике. На этот раз она возвращается с фильмом «Первая любовь», синопсис которого обещает триллер, но получается скорее печальное размышление на тему участи одинокой русской женщины, вынужденной влюбляться в первого совсем неподходящего встречного просто в силу отсутствия других вариантов.

Терапевт Анна Ивановна (Марина Брусникина) и медсестра Лена (Лиза Кугай) вместе едут отдохнуть на знававшую лучшие дни загородную турбазу. Отправившись на утреннюю рыбалку, они становятся свидетельницами супружеской ссоры, в процессе которой муж (Игорь Верник) топит жену (Александра Ребенок) в озере. Героини, даже не подумавшие как-то вмешаться и сбежавшие, не сомневаются в трагическом исходе. Тем не менее обе начинают питать к возможному убийце ничем не объяснимое, однако непреодолимое влечение.

Местами фильм отдает почти линчевским абсурдом, как если бы герои «Твин-Пикса» вместо Красного вигвама застряли в облезлом провинциальном санатории и были вынуждены коротать вечность за диетическим столом №2. Какая уж тут любовь.

«14+. Продолжение» Андрея Зайцева, обладателя главного приза ММКФ за «Блокадный дневник» (2020),— кино совсем другого пошиба, не оставляющее места для сомнений и недосказанности. Это сиквел подростковой мелодрамы «14+» (2015), герою которой Леше (Глеб Калюжный) теперь 18 лет, и он, как полагается в этом возрасте, обдумывает житье. Совершенно в соответствии со злобой нынешнего дня ответом на все его вопросы оказывается повестка из военкомата. Правда, если посчитать на пальцах, действие фильма приходится где-то на 2018–2019 годы, поэтому ему удается довольно долго прикидываться комедией, пускай и тотально несмешной.

Веселье не разделяет только мама Леши (Ольга Озоллапиня), которая почему-то совершенно не хочет, чтобы сын шел в армию.

Ближе к финалу настроение становится совсем элегическим, проводы новобранцев идут под грустную музыку, а титры — и вовсе под дембельскую песню с рефреном «Каждый день, каждый день пацаны здесь погибают». Так что реклама военной службы получилась у авторов фильма совсем не такой оптимистичной, как, возможно, кажется им самим.

Ольга Озоллапиня играет маму подростка в еще одном фильме ММКФ — полнометражном дебюте Станислава Светлова «Ада» из конкурса «Русские премьеры». Это полусказочная история, напоминающая нежнейшее девичье рукоделие, хотя соавторами сценария являются режиссер и еще двое молодых мужчин. Двенадцатилетняя Ада (Маша Кожуханцева) живет со своей мамой в идиллическом маленьком городке на берегу реки, а на самом деле — в прекрасном мире своих фантазий, полном мягкого солнечного света и золотых осенних листьев, где звезды и выброшенные на берег буйки благосклонно исполняют все ее желания. Нельзя сказать, что вселенная фильма абсолютно безоблачна: например, у мальчика Вити (Всеволод Ярчевский), в которого Ада влюбляется, дед — алкоголик, учительница физкультуры (Ульяна Лукина) часто плачет, а своего потенциального отчима (Михаил Ложкин) прямо накануне свадьбы с ее мамой юная героиня застает целующимся с другой женщиной. Но все эти проблемы легко и безболезненно разрешаются, так что заканчивается картина с такой же приторной умильностью, как и начиналась.

Другой, действительно девичий дебют «Русских премьер» — «Тайное влечение» Стаси Венковой, ученицы Сергея Соловьева (у самого мэтра в фильме своего рода камео). Она приняла близко к сердцу часто встречающийся тезис, что снимать надо о том, что хорошо знаешь, и сняла фильм о буднях студентки театрального вуза. Вета (Мария Янычева) познает себя через постановку «Анны Карениной», а также роман с приехавшим по обмену польским режиссером по имени Роман (Миндаугас Папинигис), оказывающийся предлогом для эротических сцен, снятых в духе 1990-х: в воде, неоновом освещении и в лепестках красных роз. Роман, что неудивительно в таких обстоятельствах, оказывается бездарным пошляком и бабником, а бойфренд героини (Антон Рогачев), не дождавшись, пока она разберется в себе и своих любовях, уходит к ее лучшей подруге (Дарья Балабанова). Так что мужчиной мечты для Веты в итоге становится ее давно исчезнувший, но теперь вернувшийся отец (Найк Борзов), по удачному совпадению — руководитель театра, отправляющий польского гастролера обратно, а дочке предоставляющий сцену для творческой реализации. Одно только остается непонятным в этой истории упоенного разглядывания автором своего приукрашенного отражения в зеркале: зачем ей еще и посторонние зрители.