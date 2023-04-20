Обстоятельства настоящего времени

20 апреля стартовал 45-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). После треволнений прошлого года, связанных с практически полной сменой состава его оргкомитета и отборочной комиссии, а также, по словам их представителей, со «сложным политическим и культурным контекстом», фестиваль вернулся на накатанные рельсы и ощущает себя вполне благополучно. Большого интереса публики к нему, правда, по-прежнему не наблюдается, но этот аспект организаторов уже несколько лет не сильно беспокоит. О том, какие картины покажут на фестивале в конкурсе и вне его, рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ММКФ Никита Михалков (справа) и председатель жюри основного конкурса индийский режиссер Рахуль Равель общими усилиями открыли 45-й ММКФ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент ММКФ Никита Михалков (справа) и председатель жюри основного конкурса индийский режиссер Рахуль Равель общими усилиями открыли 45-й ММКФ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Представляя программу нынешнего ММКФ, председатель отборочной комиссии Иван Кудрявцев похвалился, что «на предложение участвовать в программе Московского кинофестиваля повысился уровень отклика». По его словам, в этом году география стран-участниц расширилась на 10% по сравнению с прошлым — правда, в 2022 году их было 65, а в этом звучит размытое «более шести десятков», видимо, в этом «более» и прячутся искомые проценты. Отдельно господин Кудрявцев упомянул страны Латинской Америки, от которых в фестивальных программах представлено более 30 картин, Китай, который значится производителем 23 фильмов, Францию, приложившую руку к 18 лентам, а также Испанию, США, Индию и Иран.

В основной конкурс вошли 12 фильмов, из которых два — российские.

Драма о взрослении «14+. Продолжение» режиссера Андрея Зайцева, чей «Блокадный дневник» получил главный приз, а также приз зрительских симпатий на ММКФ в 2020 году,— сиквел его картины «14+» (2015), рассказывающий о том же герое, который теперь стал старше на четыре года, и жизнь ставит перед ним еще более сложные вопросы, чем в подростковом возрасте. «Первая любовь» Светланы Проскуриной соединяет мелодраму и триллер в истории о преступлении, свидетельницами которого становятся две героини, приехавшие отдохнуть в загородный санаторий.

Помимо этих картин в основном конкурсе участвуют «Запах греха» Нураля Адама Атика (Бангладеш), «Невеста мертвеца» Корнеля Георгиты (Румыния, Франция), «Потерянный рай» Гэн Вэньясяо (Китай), «Путь к успеху» Себастьяна Родригеса (Аргентина), «След зверя» Ненада Павловича (Сербия), «Те, кто внизу» Алехандро Кироги (Боливия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай), «Три брата» Франсиско Папарельи (Аргентина, Чили), «ФИ1.618» Теодора Ушева (Болгария, Канада), «Черная луна» Тонатью Гарсии (Мексика) и «Хрупкие цветы в потоке дней» Ютаки Цунэмати (Япония).

Выбирать из них лучший фильм, достойный золотого «Святого Георгия», будет жюри под председательством индийского режиссера и продюсера Рахуля Равеля.

Также в состав жюри входят российские актеры Алексей Гуськов и Светлана Иванова, их коллега из Казахстана Самал Еслямова и колумбийский режиссер Сиро Герра.

Традиционно в рамках ММКФ также состоятся конкурсы короткометражного и документального кино, в первом из которых представлены 16 фильмов, а во втором — семь. Жюри этих программ возглавили соответственно китайский режиссер Хао Юнь и итальянский кинематографист Джорджо Куньо.

В прошлом году на Московском кинофестивале впервые был организован отдельный конкурс для отечественных фильмов «Русские премьеры». Опыт был признан удачным, так что он будет продолжен — правда, в первом приближении программа этого года выглядит слабее, но, возможно, нас ждут сюрпризы. Всего в конкурс вошли семь фильмов: «Ада» Станислава Светлова, «Голова-жестянка» Ивана Капитонова, «Единица Монтевидео» Татьяны Лютаевой, «Помилование» Айнура Аскарова, «Тайное влечение» Стаси Венковой, «Туман» Наталии Гугуевой и «Край надломленной луны» Светланы Самошиной. Оценивать их будет жюри во главе с режиссером Алексеем Учителем, а помогут ему в этой миссии сценарист и продюсер Андрей Золотарев и актриса Анна Снаткина.

Фильмом открытия ММКФ стал «Снегирь» Бориса Хлебникова. Источником вдохновения для него и его соавтора сценария Натальи Мещаниновой послужил производственный роман об экипаже рыболовного судна «Три минуты молчания» советского писателя Георгия Владимова.

Только действие перенесено в наши дни (хотя за те три года, что фильм провел в производстве, его реалии тоже уже оказались относящимися к минувшей эпохе), а на первый план выведена второстепенная в книге линия двух юных практикантов из мореходного училища, одного из которых сыграл сын режиссера Макар Хлебников. В результате получилась картина, снятая на стыке жанров: почти документальной хроники будней жесткого мужского коллектива и истории взросления, в фокусе которой неизбывный конфликт поколений, который обстоятельства нового времени только усугубляют.

Закроет фестиваль 27 апреля испано-французская спортивная драма «42 секунды» Алекса Морелло и Дани де ла Ордена, рассказывающая о событиях Олимпиады 1992 года в Барселоне, которую председатель отборочной комиссии назвал «настоящим адреналиновым кино».