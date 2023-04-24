Румыния начала опечатывать транспорт с украинским зерном

Румыния с сегодняшнего дня, 24 апреля, начала опломбировывать транспортные средства, перевозящие украинскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщила Государственная служба Украины по безопасности на транспорте в Telegram-канале.

Решение о пломбировании украинских транзитных грузов было принято по итогам встречи министра сельского хозяйства Украины Николая Сольского и его коллеги из Румынии Петре Дая. Из сообщения украинской таможни следует, что устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с аграрным транзитным товаром будут таможенные органы Румынии.

«Перевозчикам, следующим транзитом через Румынию, будет необходимо подготовить грузовики к пломбированию. Подъезжать к границе следует только после выполнения указанных условии»,— говорится в сообщении службы.

До начала российской военной операции бОльшая часть зерна с Украины экспортировалась через черноморские порты. После начала боевых действий Евросоюз утвердил временный режим либерализации торговли с Украиной, его действие рассчитано до июня текущего года. В частности, были отменены импортные пошлины для украинской сельхозпродукции, тем самым Украина получила право вывозить зерно наземным транспортом.

15 апреля Венгрия и Польша запретили ввоз украинской сельхозпродукции, 17 апреля подобный запрет ввели власти Словакии, 19 апреля — Болгарии. Еврокомиссия раскритиковала такие меры, Евросоюз начал проверку действий Венгрии и Польши.

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