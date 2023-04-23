Они высылались на родину

В конце минувшей недели разразился дипломатический скандал между Россией и Германией из-за решения МИД ФРГ выслать группу сотрудников посольства РФ. Москва ответила зеркально. И хотя отношения между Россией и Германией из-за украинского кризиса находятся на низшей точке за все послевоенные годы, конфронтационный шаг Берлина был неожиданным и вроде бы немотивированным. Последний раз массовая высылка российских дипломатов из ФРГ произошла в апреле 2022 года, после того как мировые СМИ распространили кадры из украинского города Бучи. Судя по тому, что первые сообщения о намерении МИД Германии резко сократить персонал российского посольства появились в немецкой прессе еще в марте, решение правительству Олафа Шольца далось нелегко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению экспертов, в правительстве Германии шла дискуссия, насколько целесообразна новая высылка российских дипломатов. Но в итоге верх взяла непримиримая позиция главы МИД ФРГ Анналены Бербок

Фото: FILIP SINGER / EPA-EFE / Vostock Photo По мнению экспертов, в правительстве Германии шла дискуссия, насколько целесообразна новая высылка российских дипломатов. Но в итоге верх взяла непримиримая позиция главы МИД ФРГ Анналены Бербок

Фото: FILIP SINGER / EPA-EFE / Vostock Photo

Хотели как тише

МИД Германии после двух месяцев обсуждений решил выслать из страны группу российских дипломатов. По информации СМИ, речь идет о 20–30 сотрудниках. Уже в субботу за россиянами в Берлин прилетел Ил-96–300 специального летного отряда «Россия», получивший, по словам представителя немецких ВВС, «так называемый дипломатический допуск». При этом чиновник «не предоставил никакой информации ни о грузе, ни о пассажирах».

Внезапный субботний рейс немецкие СМИ называют не иначе как «загадочным». «Полет российского правительственного самолета вызвал ажиотаж, его обсуждали в соцсетях. После того как в феврале 2022 года ЕС закрыл свои аэропорты и воздушное пространство для всех перевозчиков РФ, российские самолеты стали тут редкостью. Россия также закрыла свое воздушное пространство для полетов из ЕС. Однако возможны исключения при наличии специальных разрешений»,— отметил еженедельник Stern.

Так или иначе, тот факт, что дипломатам со всем домашним скарбом не пришлось добираться домой через третьи страны, пожалуй, остался единственным положительным моментом в этой истории.

В МИД РФ действия Берлина, «который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», решительно осудили.

«Показательно, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых ею для организации “контролируемых утечек” и дезинформационных “вбросов”. В качестве реакции… принято решение о “зеркальной” высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем официально был уведомлен посол ФРГ в России Г. фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года»,— говорится в сообщении российского дипведомства.

Судя по заявлению Смоленской площади, резкое сокращение штата дипперсонала действительно обсуждалось сторонами в тихом режиме. Как заверила в интервью телеканалу «Звезда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, изначально Берлин заранее уведомил Москву о предстоящей высылке, но попросил «не говорить об этом никому». После этого, «примерно три недели назад», в немецких СМИ появились соответствующие новости.

По мнению госпожи Захаровой, власти ФРГ «сами же и слили информацию журналистам», однако затем официально начали все отрицать.

Она уточнила, что в ответ Россию покинут «более 20» немецких дипломатов. Правда, по данным газеты Bild, уедут из РФ 34 сотрудника из приблизительно 90 работающих в дипмиссии Германии.

Между тем в МИД Германии с оценками госпожи Захаровой не согласились. «Мы отклоняем заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел России»,— заявили в Берлине. «Но какое именно заявление отклонили в немецком дипведомстве, там не уточнили даже по просьбе журналистов»,— подчеркнул еженедельник Stern. Немецкие СМИ обращают внимание, что в МИД ФРГ именно о высылке российских дипломатов официально не говорят. «Министерство иностранных дел в Берлине изначально подтвердило лишь то, что в последние недели федеральное правительство Германии провело переговоры с РФ по поводу… соответствующих зарубежных представительств “с целью сокращения присутствия российской разведки в Германии”. Далее говорилось: “Нынешний выезд сотрудников российского посольства связан с этим”. О том, была ли это высылка, МИД не сообщил, даже когда его об этом спросили»,— уточняет Stern.

Бербок решает

Как бы то ни было, нынешнее обострение получилось довольно неожиданным. Хотя подобное происходило и раньше, сопровождалось это, как правило, каким-то громким событием. Утечка о том, что МИД ФРГ готовит новую высылку российских дипломатов, впервые появилась еще в конце марта в общественно-политическом еженедельнике Focus. Источники издания в федеральном правительстве дали понять, что министр иностранных дел Анналена Бербок (от партии «Зеленые») действует не в одиночку, а в тесной связке с коллегой по «светофорной» коалиции — социал-демократкой Нэнси Фезер, возглавляющей МВД республики. В ведомстве госпожи Фезер уверены, что РФ «наводнила» Германию агентами, которые «используют свой дипломатический иммунитет с целью незаконной вербовки немецких информаторов из политических, деловых, научных кругов и вооруженных сил для агентурных, диверсионных или дезинформационных операций».

Как сообщали немецкие СМИ, в декабре 2022 года Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) арестовало 52-летнего Карстена Л. из города Вайльхайм в Верхней Баварии, который руководил местным отделением Федеральной разведывательной службы (BND). Утверждалось, что господин Л. якобы передал Москве «секретные документы, касающиеся глобального радиошпионажа немецкой службы внешней разведки». По данным СМИ, он пытался раздобыть данные о дислокации американских реактивных систем залпового огня HIMARS и немецкой системы ПВО Iris-T на Украине.

«Отец двоих детей молчит на допросах. Его возможный сообщник Артур Э. тем временем изложил BКА уже несколько версий, так что весь масштаб предательства до сих пор не прояснен»,— писал Focus. Это происшествие озаботило партнеров Германии по НАТО, поскольку «все — будь то американцы, британцы или французы — хотят быть уверены, что разведывательное сотрудничество с немцами безопасно и ничего никуда не утечет». По данным издания, МВД ФРГ «поощряет охоту на агентов», а Анналена Бербок была «полна решимости перейти от слов к делу и выслать 30 российских дипломатов».

При этом в Берлине уже тогда просчитывали риски. «Федеральное правительство знает, что массовое изгнание… не останется без последствий. Кремль, в свою очередь, объявит нежелательными лицами, возможно, еще большее число немецких дипломатов»,— предупреждал анонимный представитель МИД ФРГ.

Эксперты обращают внимание, что за последние месяцы между Москвой и Берлином не разразилось никаких новых «шпионских скандалов», которые могли бы стать формальным поводом для высылки.

«Заметьте, что и сейчас немецкое правительство комментирует это выдворение российских дипломатов весьма сдержанно. Очевидно, канцлер Олаф Шольц не хотел бы подливать масла в огонь,— предположил в беседе с “Ъ” немецкий политолог Александр Рар.— Возможно, внутри федерального правительства шли некие дискуссии о том, насколько целесообразна новая высылка, которая неизбежно приведет к новому витку обострения. Но в итоге верх взяла непримиримая позиция госпожи Бербок».

О том, что внутри кабинета Шольца и прежде не было единства в этом вопросе, сообщал в апреле 2022 года Spiegel online. Тогда немецкий МИД объявил о выдворении 40 россиян, чья деятельность была объявлена «несовместимой с дипломатической». Это произошло после того, как мировые СМИ обошли (постановочные, по мнению Москвы) кадры тел мирных жителей из украинского города Бучи. Однако решение о высылке, судя по всему, прорабатывалось заранее. «До последнего у канцелярии и Федеральной разведывательной службы оставались серьезные опасения по поводу высылки дипломатов из-за возможной реакции Кремля. BND ожидает, что теперь нескольким сотрудникам BND также придется покинуть Москву, где у нее есть официальная резидентура»,— сообщало издание.

Между тем в западных СМИ появились версии о том, почему госпожа Бербок приняла решение о новой высылке. На днях газета The Washington Post сослалась на анонимные источники в немецкой разведке, заподозрившие Москву в стремлении объединить в своих интересах крайне правые и крайне левые силы в ФРГ. Сообщалось, что якобы «Россия хочет создать “перекрестный фронт” между “Альтернативой для Германии” и политиком от “Левой” Сарой Вагенкнехт».

Ранее и «Альтернатива для Германии», и госпожа Вагенкнехт независимо друг от друга, но почти одновременно выступили с мирными инициативами по Украине, которые все сводились к призыву в адрес западных стран прекратить военную поддержку Киева. «Конфиденциальные информаторы газеты при этом не представили никаких подтверждающих доказательств, которые можно было бы проверить независимо»,— признает газета Berliner Zeitung.

Тем временем в немецких СМИ подчеркивают, что нынешний эпизод дипломатического кризиса между двумя странами может оказаться фатальным для их отношений.

«Россия и Германия все дальше скатываются в режим вражды. Взаимные дипломатические выдворения будут продолжены. Царит нервозность»,— констатирует газета Berliner Zeitung. «Диппредставительства уже сильно поредели, услуги для граждан Германии значительно сокращены или связаны с более длительными сроками ожидания, например, при оформлении документов»,— признает деловая газета Handelsblatt. Эксперты отмечают: если взаимные высылки продолжатся в том же темпе, в посольствах и консульствах двух стран скоро будет некому работать.

Алексей Забродин, Антонина Дроздова