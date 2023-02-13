Христианские демократы взяли Берлин

Христианско-демократический союз (ХДС) победил на повторных выборах в парламент Берлина, впервые за два десятилетия оставив позади Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). По сравнению с предыдущими результатами христианские демократы улучшили свои показатели на 10%. И хотя СДПГ в коалиции с «Зелеными» и «Левыми» имеет шансы сохранить за собой власть в городе, кандидат в бургомистры от ХДС Кай Вегнер уже заявил, что «Берлин выбрал перемены», и пригласил коллег к переговорам по новой коалиции. Между тем первое поражение СДПГ в столице за 22 года может оказаться тревожным звонком для канцлера Германии Олафа Шольца. Хотя, по мнению экспертов, причины протестного голосования кроются в недовольстве городскими проблемами, а не курсом федерального правительства, ХДС наверняка попытается использовать столичный триумф как сигнал о готовности вернуться к управлению страной в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники ХДС празднуют победу на выборах в Берлине

Фото: Fabian Sommer / dpa / AP Сторонники ХДС празднуют победу на выборах в Берлине

Фото: Fabian Sommer / dpa / AP

Выборы в парламент Берлина, по итогам которых должно быть сформировано городское правительство, оказались в центре внимания сразу по нескольким причинам. В ноябре 2022 года Конституционный суд Берлина аннулировал результаты земельных и муниципальных выборов от 26 сентября 2021-го. Полтора года назад голосование было омрачено множественными организационными нарушениями, включая длинные очереди на участках, бюллетени с некорректным указанием кандидатов и даже отсутствие в некоторых местах бумажных бланков для голосования. Кроме того, некоторые участки закрылись слишком рано, а некоторые работали дольше запланированного. В итоге судьи пришли к выводу, что технические ошибки повлияли на результаты примерно 60% мест в берлинском парламенте, и постановили провести перевыборы.

Нынешнее голосование закончилось неожиданным провалом СДПГ — партии нынешнего канцлера, которая последние 22 года непрерывно возглавляла правительство столицы. Победу в городе одержал ХДС, проигравший в 2021 году федеральные выборы. При этом по сравнению с голосованием в Берлине в 2021 году христианские демократы набрали на 10% больше голосов, заручившись поддержкой 28,2% избирателей. Второе и третье места поделили СДПГ и партия «Зеленые», каждая из которых набрала по 18,4% голосов. При этом у социал-демократов падение составило 3%, а у «экологов» — 0,5%. «Левые» также недосчитались 1,9% и финишировали с результатом 12,2%.

Таким образом, все три партии правящей до настоящего момента в Берлине коалиции в той или иной степени подрастеряли поддержку.

Помимо ХДС прибавила правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» — АдГ, получившая 9,1%, на 1,1% больше, чем в 2021 году.

Такой расклад предпочтений поставил перед политиками сложный вопрос: кто будет теперь управлять Берлином? С одной стороны, прежней коалиции должно хватить голосов, чтобы сохранить власть над городом, с другой, как заявил кандидат в бургомистры от ХДС Кай Вегнер, «Берлин выбрал перемены». По его мнению, горожане послали четкий сигнал, у кого теперь в руках мандат на формирование местного правительства. Господин Вегнер, празднуя триумф, успел даже пригласить «Зеленых» и СДПГ на предварительные переговоры о возможной новой коалиции.

Нынешняя мэр Берлина социал-демократка Франциска Гиффай поражение своей партии и союзников признала, но отметила, что в одиночку ХДС не справится, а потому христианским демократам понадобится «устойчивое большинство» для управления городом. «Этот результат в первую очередь показывает, что берлинцы не удовлетворены положением дел. Они хотят, чтобы все было по-другому»,— сказала фрау Гиффай.

Сейчас имеются минимум четыре варианта формирования новой коалиции, три из которых подразумевают наличие в ее составе ХДС и один оставляет партию в оппозиции.

«До дня проведения выборов наиболее вероятным сценарием было продолжение работы красно-зелено-красной коалиции (по партийным цветам СДПГ, "Зеленых" и "Левых".— “Ъ”), даже несмотря на то, что опросы общественного мнения показывали лидерство ХДС. Однако оглушительный успех христианских демократов делает трудным игнорирование их интересов по формированию нового берлинского правительства»,— пояснил “Ъ” научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов. По его мнению, в нынешней ситуации ХДС может заключить союз отдельно с СДПГ или «Зелеными», если те согласятся на сепаратные переговоры, а может предложить объединиться в широкую коалицию с обеими партиями. «Тогда социал-демократам и "экологам" придется оставить за бортом нового правительства "Левых", на что они вполне могут пойти, учитывая системные проблемы на крайнем левом фланге немецкой политики»,— предположил эксперт.

Между тем Свободная демократическая партия (СвДП) на выборах в Берлине и вовсе не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, набрав 4,6% — на 2,5% меньше, чем в 2021 году. Таким образом, в столице падение результатов показали не только все партии, управлявшие ранее городом, но и все члены федеральной коалиции. Это невольно заставило отчасти воспринимать результаты голосования в Берлине как индикатор отношения к общегерманскому правительству. Впрочем, по мнению Артема Соколова, выборы в Берлине с точки зрения обсуждаемых среди избирателей вопросов фокусировались преимущественно на проблемах, волнующих жителей города, а именно: трудности на рынке жилья, транспортная ситуация, безопасность.

«Протестное голосование, которое продемонстрировали берлинцы, было направлено не столько на возглавляющих правительство города социал-демократов и тем более федерального канцлера, сколько на всю правящую коалицию (в Берлине.— “Ъ”), в которую входят также "Зелёные" и "Левые".

Поражение на берлинских выборах — неприятное известие для Олафа Шольца, но считать его "черной меткой" канцлеру было бы преувеличением»,— пояснил Артем Соколов.

Другое дело, что успех ХДС в Берлине христианские демократы вполне могут использовать для возвращения себя на федеральный уровень. По словам эксперта, они попытаются показать, что «постмеркелевский ХДС полностью оправился от периода турбулентности и готов вернуться к управлению страной». «Потеря социал-демократами лидерства в Берлине приведет к новому этапу работы над ошибками внутри партии и активизирует работу над поиском новых идейных основ, в том числе и в отношении концепции "смены эпох". Хуже всего придется СвДП, которая вылетела из палаты депутатов Берлина. Статус партии, входящей в правящую коалицию (федерального правительства.— “Ъ”), плохо сочетается с последними электоральными провалами на земельном уровне»,— заключил Артем Соколов.

Алексей Забродин, Галина Дудина