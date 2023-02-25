Реальный агент Смит: история недалекого охранника, пожелавшего стать разведчиком

Он мог бы служить в разведке, он мог бы играть в кино. Но в реальности оказался сколь никудышным шпионом, столь и актером. Дэвид Бэллантайн Смит, 58-летний британец, проживавший в Германии и женатый на уроженке Донбасса, как ни пытался, не сумел убедить лондонский суд в своей простоте, наивности и невиновности. В феврале 2023 года он был приговорен к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неудачливый шпион Дэвид Бэллантайн встречается с «Ириной», офицером МИ5, изображающей из себя сотрудника российской военной разведки

Фото: Reuters Неудачливый шпион Дэвид Бэллантайн встречается с «Ириной», офицером МИ5, изображающей из себя сотрудника российской военной разведки

Фото: Reuters

Просто Дэвид

Дэвид Бэллантайн Смит родился в небольшом промышленном городке Шотландии и нашел свое призвание в военной службе. Поступив в военно-воздушные силы Великобритании в 1985 году, он прослужил своей стране 12 лет. В какой-то момент Смит даже получил престижную должность в ставке командования истребительной авиации Королевских ВВС.

После окончания военной службы переехал в Англию и стал летным аудитором в аэропорту Гатвик. Затем работал бортпроводником в одной из авиакомпаний до 2002 года. В 2002-м Смит женился на русскоговорящей украинке Светлане и обосновался в германском Потсдаме.

Карьера в итоге привела Смита в охранники. Но, в отличие от большинства бывших военных, этот шотландец в 2016 году получил возможность охранять не склад или магазин, а посольство Великобритании в Берлине.

Неприметный, тихий, добродушный интроверт. Так Смита описывает его бывший сослуживец и друг. И скорее всего, о Дэвиде Смите, бывшем летчике и охраннике посольства, мир никогда бы и не услышал. Если бы в августе 2021 года он не был арестован по обвинению в шпионаже в пользу России.

Роковая Светлана

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Своеобразная слава пришла к Дэвиду Смиту только после его ареста

Фото: Alberto Pezzali / AP Своеобразная слава пришла к Дэвиду Смиту только после его ареста

Фото: Alberto Pezzali / AP

Перелом в заурядной жизни Дэвида Смита случился где-то в 2018 году. Именно тогда его жена Светлана решила вернуться к себе на родину, в Донбасс.

Уже во время судебных заседаний Смит рассказывал, что после отъезда жены впал в депрессию и начал много пить — по семь пинт пива за день. А чтобы как-то занять себя, стал целыми днями сидеть за компьютером в поисках чего-то интересного. В итоге его заинтересовали теории заговоров, в том числе распространяемые Алексом Джонсом и Дэвидом Айком.

Но увлечением заговорами дело не ограничилось. Оставшись в одиночестве, Смит, кажется, обозлился на весь мир — на родную Британию, Германию и Украину, что «забрала» у него жену. Возможно, поэтому Смит в этот период стал особо симпатизировать России.

Во время обысков в его квартире были найдены флаг Российской Федерации, советская военная фуражка, игрушечный советский автомобиль и даже советская плюшевая собака в военной форме. А на полках — книги с историями о советских солдатах, воевавших против нацистов, некоторые даже на русском языке.

Впрочем, весь этот набор домашней утвари сам по себе даже сейчас в Британии не считается преступным. В конце концов, эти вещи в теории могли принадлежать и его супруге. Ничего незаконного нет даже в постере, который обнаружили в его шкафчике на работе: на нем изображен президент России, который держит за горло бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, одетую в нацистскую форму.

«Ради бога, это ж просто картинка! Мне она показалась забавной. Может, у меня извращенное чувство юмора»,— оправдывался на суде Смит.

На скамье подсудимых Дэвид Бэллантайн Смит оказался за то, что с 2018 года (скорее всего, вскоре после отъезда жены) собирал данные о сотрудниках посольства Британии в Берлине, планировке самого посольства и даже секретные документы, до которых сумел добраться, будучи охранником. Следствие утверждает, что по меньшей мере с ноября 2020 года Смит передавал эти сведения российским спецслужбам.

Агент Смит

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В начале своей шпионской карьеры Дэвид просто снимал на телефон рабочие места сотрудников. На фото пост охраны в посольстве Великобритании в Берлине

Фото: Reuters В начале своей шпионской карьеры Дэвид просто снимал на телефон рабочие места сотрудников. На фото пост охраны в посольстве Великобритании в Берлине

Фото: Reuters

Смита, надо сказать, никто не завербовывал. Слишком уж ничтожную должность он занимал. Он не был дипломатом. У него не было допуска к секретной информации. Как, кстати, и верного и регулярного доступа к ней. Может, у его окошка в крошечной будке охранника и оставляли какие-то бумаги и конверты, но ни один нормальный разведчик не стал бы ставить на то, что среди этих бумаг будет что-то отдаленно интересующее разведку.

Так что поначалу деятельность Смита выглядела пародией на шпионский триллер. Приняв на грудь, будущий агент Смит включал камеру своего телефона и ходил по посольскому комплексу, снимая рабочие места сотрудников, рассказывая попутно о том, чем они занимаются в посольстве. Пользуясь тем, что у него были запасные ключи от каких-то кабинетов, он заходил в них, также снимая все, что могло представлять интерес для иностранной разведки.

Жемчужиной же коллекции Смита стал один-единственный добытый им секретный документ — копия письма тогдашнего министра иностранных дел Лиз Трасс премьер-министру Борису Джонсону. Вполне возможно, впрочем, что гриф «совершенно секретно» был присвоен этому документу только из уважения к отправителю и получателю письма.

Все это Смит копировал на USB-флешку. Чтобы никто точно не догадался, что на ней секретные сведения, он наклеил на нее бумажку с надписью «праздничные фотографии Берлина».

Верхом же конспирации от Смита было отправить письмо военному атташе России в Германии через почтовое отделение рядом со своим домом в Потсдаме. В письме, отправленном в ноябре 2020 года, были имена, адреса и телефонные номера сотрудников посольства, а также различные секретные документы и информация о работе электронных пропусков сотрудников.

Чтобы никто из почтовых служащих не вздумал вскрывать конверт с ценными данными, Смит указал на нем, что это письмо от сотрудника посольства.

Подставные Дмитрий и Ирина

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самой ценной добычей Смита была копия письма из переписки Лиз Трасс и Бориса Джонсона, занимавших тогда важные правительственные дожности

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters Самой ценной добычей Смита была копия письма из переписки Лиз Трасс и Бориса Джонсона, занимавших тогда важные правительственные дожности

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters

Письмо сыграло свою роль. Точнее, роли. Оно действительно привлекло внимание к Дэвиду Смиту. Каким бы смешным ни был бедный охранник, ни одна спецслужба мира не откажется иметь в своем распоряжении человека, который сообщает ей буквально обо всем, что происходит в одной из важнейших дипломатических миссий Британии в мире. Начиная с того, как зовут родственников или детей дипломатов (или, к примеру, не совсем дипломатов), и заканчивая тем, какой вид открывается из того или иного окна посольства.

Как позже посчитала сторона обвинения, после этого у Смита появился собственный связной и он начал получать за свои старания деньги.

Но письмо привлекло внимание и германской контрразведки, которая, разумеется, не пропустила такого факта, как отправление из Потсдама письма военному атташе Российской Федерации. К несчастью для Смита, он оказался единственным сотрудником иностранного посольства, проживавшим в округе. Имя его быстро стало известно, и германские контрразведчики пригласили своих британских коллег объединить усилия и провести совместную операцию. Она началась в августе 2021 года.

Британская МИ-5 связалась со Смитом, под большим секретом сообщив ему, что он отобран для участия в сверхсекретной операции. Задание не самое сложное, но ответственное — обеспечить доступ в здание посольства некоего гражданина России по имени Дмитрий.

В подробности Смита особенно не посвящали. Тем не менее из разговоров было понятно, что Дмитрий — весьма информированный человек, возможно, сотрудник спецслужб, чье появление в посольстве должно сохраняться в строжайшей тайне.

Смит был в таком восторге, что у него не возникло и тени сомнений по поводу того, почему привлекли именно его, ведь о его плакате с Путиным и Меркель было известно всему посольству. Впрочем, зная о Смите то, что мы знаем сейчас, можно уверенно сказать, что он вряд ли задался бы таким вопросом, даже будучи совершенно спокойным.

Во время встречи Дмитрий, который на самом деле был агентом британской разведки, попросил Смита сделать копии нескольких документов, помеченных розовым маркером, а также избавиться от упаковки от мобильного телефона, который ему якобы выдали для связи с британской разведкой.

Смит, не собиравшийся помогать россиянину шпионить в пользу Британии, не выполнил ни одной просьбы Дмитрия — все его вещи были позднее обнаружены в квартире Смита при обыске. Скорее всего, он оставил их у себя в качестве доказательств, чтобы затем доложить о вражеском шпионе российскому военному атташе.

На видеозаписи (а Смит, разумеется записал на видео все свои действия и внешность самого Дмитрия) хорошо слышны слова охранника: «Если он из посольства, то они быстро разберутся, кто он такой».

Впрочем, эту запись он уже никому не передал. Через несколько дней к Дэвиду на автобусной остановке подошла женщина, которая представилась сотрудницей ГРУ Ириной. Она рассказала, что у российских спецслужб есть подозрения, что Дмитрий мог прибыть в Берлин с целью работы на британскую разведку. Но детали этого дела Ирина (в действительности еще один агент МИ-5) предложила обсудить на следующий день, встретившись в условленном месте. Смит согласился, не подозревая, что подписал себе тем самым если не приговор, то ордер на арест и экстрадицию.

11 августа 2021 года Дэвид Смит был арестован в своей квартире в Потсдаме. А в апреле 2022 года он был экстрадирован в Британию.

В суде Дэвид Смит предстал перед публикой в выцветших синих джинсах, поношенных кроссовках Skechers и мятом свитере. В очках и со слуховым аппаратом он больше походил на беспомощного и измученного жизнью пенсионера, нежели на шпиона. Именно этого он и добивался: в ходе одного из заседаний он попросил суд считать его не шпионом, а «недовольным сотрудником», который ненавидел свое место работы и Соединенное Королевство.

Суд счел вид добродушного и глубоко несчастного человека продуманной инсценировкой Смита. Такой же неуклюжей, как и его шпионские навыки. Смит так и не передал российской разведке ничего сверхсекретного. Но это, согласно вердикту суда, не отменяет тяжести его преступления.

Во-первых, Смит нанес «колоссальный» экономический ущерб Британии. После того как британские спецслужбы узнали о шпионе в посольстве в Берлине, им пришлось проверить всех сотрудников дипмиссии. И это обошлось британской казне в £820 тыс.

Во-вторых, передача личных данных сотрудников посольства другому государству подвергает их серьезной опасности и дает возможность для шантажа или иных злоумышлений. А потому, по мнению судьи, Смит полностью заслужил столь суровое наказание — 13 лет и 2 месяца лишения свободы.

Кирилл Сарханянц