ДНР и ЛНР налаживают связь

До 1 апреля Минцифры и правительство ЛНР согласуют формат консолидации активов ООО «Луганская телефонная компания»: предполагается, что оно создаст СП с «Миранда-медиа» (19,99% у «Ростелекома»). Источники “Ъ” говорят, что по аналогичной схеме планируется консолидировать оператора «Феникс» в ДНР. «Миранда-медиа» уже предлагает локальным провайдерам связи в ЛНР услуги исполнения требований по хранению данных в рамках «закона Яровой» и пропуску трафика через СОРМ. Но эксперты отмечают, что предлагаемые цены слишком высоки для небольших частных провайдеров регионов с учетом их собственных невысоких тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Высокопоставленный источник “Ъ”, близкий к рынку связи ЛНР и ДНР, сообщил, что до 1 апреля Минцифры совместно с правительством ЛНР, «Ростелекомом» и «Миранда-медиа» определит принципы создания и работы единого оператора связи в регионе. По его словам, представители ЛНР и «Миранда-медиа» предложили сделать это путем консолидации активов ООО «Луганская телефонная компания» в рамках совместного предприятия с «Миранда-медиа». По словам собеседника “Ъ”, «вероятно, "Миранда-медиа" получит контроль в СП».

По аналогичной схеме, говорит источник “Ъ”, планируется консолидировать оператора «Феникс» в ДНР. Глава Минцифры Максут Шадаев в марте заявлял (цитата по ТАСС), что рассматривается вариант консолидации активов двух государственных операторов сотовой связи в ЛНР и ДНР, «надеемся, что это произойдет в этом году».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Миранда-медиа» зарегистрировано в 2004 году в Крыму. Выручка по итогам 2021 года составила 1,8 млрд руб. при чистой прибыли 239 млн руб. 19,99% принадлежит «Ростелекому», 80,001% — судоходной компании «Люкстранс», доля в залоге у АБ «Россия».

«Миранда-медиа» уже готовится оказывать услуги СОРМ в ЛНР местным провайдерам связи, следует из коммерческого предложения компании за подписью директора департамента по работе с операторами связи Калинина А. С., с которым ознакомился “Ъ”. «Миранда-медиа» предлагает обеспечить за 113 руб. пропуск 1 Мбит/с интернет-трафика, реализацию требований СОРМ и «закона Яровой» (по нему с 1 июля 2018 года должны хранить телефонные разговоры, сообщения, изображения, звуки, видеозаписи пользователей).

Локальные провайдеры в ЛНР начали получать такие предложения с конца марта, говорит источник, знакомый с ситуацией на рынке связи в регионе. В марте также стало известно, что «Миранда-медиа» с 1 мая начнет работать в ДНР (см. “Ъ” от 13 марта).

В распоряжении “Ъ” есть копия протокола совещания, которое прошло в Минцифры 21 марта при участии представителей правительства ЛНР, «Ростелекома» и «Миранда-медиа», по вопросу развития связи в регионе. В нем говорится, что локальные операторы связи МКС и «МирТелеком» (структура «Миранда-медиа») должны до 1 апреля представить в правительство график строительства в ЛНР 920 базовых станций.

В Минцифры РФ заявили “Ъ”, что «не подтверждают информацию о проведении такого совещания», информацию о создании СП «Миранда-медиа» и Луганской телефонной компании в министерстве не прокомментировали. В пресс-службе «Ростелекома» сказали, что у компании нет информации о совещании. Деятельность и планы «Миранда-медиа» там обсуждать не стали. В «Миранда-медиа» отказались от комментариев. В Минцифры ЛНР не ответили “Ъ”.

Выход «Миранда-медиа» в ЛНР и ДНР в сотрудничестве с местными операторами фактически приведет к появлению монополии в сегменте услуг магистральной передачи данных, говорит гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко. Дело в том, объясняет он, что правительство ЛНР в сентябре 2022 года приняло постановление «О единых коммутационных узлах электросвязи» (есть у “Ъ”), по которому весь трафик, включая голосовой, идет через узел Луганской телефонной компании. Аналогично, по словам господина Галушко, устроен пропуск трафика в ДНР— черед ГУП «Углетелеком». В Минцифры ДНР не ответили “Ъ”.

Единый оператор связи, через которого будет идти весь магистральный трафик в регионах ЛНР И ДНР, может устанавливать высокие тарифы, вытесняя с локального рынка небольших провайдеров, которых сейчас более двухсот на два региона (в Донецке, в частности, есть сети «Донтелекома», «Титана», «Лугатела», «Интертелекома» и других), отмечает Дмитрий Галушко. «В небольших населенных пунктах сейчас по три-четыре провайдера, что позволяет держать цены на проводной интернет на низком уровне — в среднем около 250 руб. (в РФ на конец 2022 года — 376 руб.— “Ъ”»,— говорит он. На фоне такого среднего чека, считает эксперт, предложенные цены на услуги СОРМ и реализации требований «закона Яровой» «выглядят неподъемными».

Юлия Тишина, Никита Королев