Власти Украины создали комиссию по проверке использования объектов в Почаевской лавре УПЦ

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины создало комиссию по проверке использования объектов в Почаевской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области. Работа только началась, сообщил в эфире телемарафона «Единые новости» глава МКИП Александр Ткаченко. Ранее в апреле горсовет Тернополя принял решение лишить УПЦ земли в городе.

«У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Печерской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов заповедника. Но каждый частный случай — это каждый частный случай»,— заявил господин Ткаченко (цитата по изданию «Укринформ»).

7 апреля комитет Верховной рады по гуманитарной и информационной политике рекомендовал принять проект постановления об обращении в правительство. В нем предлагается расторгнуть договор аренды комплексов сооружений Почаевской лавры с УПЦ Московского патриархата.

17 апреля горсовет Тернополя принял решение лишить УПЦ земли в городе, в соответствии с ним Тернопольская епархия УПЦ потеряла контроль над участком, где находится Кафедральный собор УПЦ. Об этом сообщало издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

24 марта Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о возможной дискриминации в отношении УПЦ.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова