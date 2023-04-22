Что происходит после ввода войск России на Украину. День 423-й

Глава фракции «Голос» в Верховной раде Александра Устинова заявила, что Украина планировала контрнаступление в апреле, но перенесла его из-за нехватки оружия. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил запрет географических названий, связанных с РФ. Над Крымом утром сработала система ПВО. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:29. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах 2024 года разрешить конфликт на Украине еще до того, как он въедет в Белый дом.

11:29. Урегулировать конфликт на Украине можно только путем прямых переговоров сторон. Такое мнение выразил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в опубликованном в субботу интервью газете Stampa.

11:28. Украинским спортсменам не дали выйти на церемонию представления участников с флагом страны на чемпионате мира по латиноамериканским танцам, который прошел в Кишиневе, сообщает Newsmaker.

11:28. Высокопоставленный чиновник США по санкциям на этой неделе встретился в Вене с представителями Raiffeisen Bank International, чтобы обсудить бизнес кредитной организации в РФ, и подчеркнул важность сохранения платежных каналов открытыми для некоторых транзакций, сообщило посольство США в Австрии в пятницу.

11:11. Испания 21 апреля отправила на Украину первую партию из шести отремонтированных немецких танков Leopard, сообщает Reuters. По его данным, танки погрузили на грузовое судно, которое направится из порта Сантандера в Польшу, и уже оттуда их передадут Киеву. Когда именно прибудут танки, не уточняется.

11:11. Военные Украины обстреляли Рыльский район Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, зафиксировано более 20 прилетов, жертв и разрушений нет, но повреждены сети электроснабжения.

11:11. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поручил своему советнику, бывшему министру иностранных дел Селсу Аморима посетить Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

11:11. Министр обороны Латвии Инара Мурниеце на встрече в Рамштайне объявила о передаче Украине оставшихся у республики американских переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Министр рассказала о решении в Twitter. По ее словам, Рига также «продолжает амбициозную программу обучения украинских солдат в Латвии».

11:11. Украина планировала начать контрнаступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок, сообщила глава фракции «Голос» в Верховной раде Александра Устинова. По ее словам, это связано с недостатком оружия.

11:10. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации топонимии». Документ предполагает запрет на присвоение географическим объектам названий, связанных с Россией.

11:10. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил сегодня утром, 22 апреля, что в небе над полуостровом работала система противовоздушной обороны. По каким целям работала система ПВО, он не сообщил, но отметил, что «повреждений и пострадавших нет».