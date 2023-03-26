Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о дискриминации в отношении УПЦ

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало 24 марта доклад о ситуации с правами человека на Украине, в котором среди прочего говорится о нарушении права на свободу вероисповедания. УВКПЧ ссылается на три законопроекта, зарегистрированных в Верховной раде, а также приводит в пример обыски, проведенные Службой безопасности Украины (СБУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Efrem Lukatsky / AP Фото: Efrem Lukatsky / AP

Один из законопроектов, №8221, запрещает Русскую православную церковь, а также деятельность религиозных организаций, которые организационно или канонически связаны с ней, и запрещает им арендовать государственную или частную собственность на Украине. Законопроект предусматривает запрет использования термина «православный» в названиях религиозных организаций, не имеющих отношения к Православной церкви Украины.

Законопроект №8262 упрощает процедуру перехода религиозных общин из одной религиозной организации в другую путем отмены формальных требований. Он включает положения, запрещающие религиозным организациям, «связанным с центрами принятия решений в РФ», аренду государственной и муниципальной собственности.

Законопроект №8371 устанавливает процедуру роспуска религиозных организаций, имеющих связи с РФ. В нем они упоминаются как «религиозные организации, связанные с центрами влияния, руководство которых находится за пределами Украины».

Также УВКПЧ упоминает обыски, проведенные Службой безопасности Украины, некоторые из них СБУ назвала «мерами безопасности». Обыски прошли в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепропетровске, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областях. В некоторых случаях сотрудники СБУ допросили нескольких священнослужителей с использованием полиграфа. В СБУ сообщили, что духовенству УПЦ было выдано по меньшей мере три уведомления о подозрении, по меньшей мере двое подозреваемых находятся под домашним арестом, сообщает управление ООН.

УВКПЧ обеспокоено тем, что действия государства, направленные против УПЦ, могут носить дискриминационный характер. УВКПЧ напоминает о необходимости предоставить всем лицам, которым предъявлены уголовные обвинения, право на справедливое судебное разбирательство.

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Мария Федотова