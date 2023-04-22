Малый драматический театр в Петербурге перенес еще один спектакль с Данилой Козловским

Малый драматический театр Европы (МДТ) в Санкт-Петербурге под руководством Льва Додина продолжает переносить спектакли, в которых задействован Данила Козловский. Сегодня, 22 апреля, на сайте театра размещено объявление о переносе спектаклей «Коварство и любовь».

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Они были назначены на 22 и 23 апреля, МДТ был вынужден перенести их на 23 и 24 мая. «Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся»,— сообщается на сайте театра без указания причины переноса.

20 апреля было объявлено о переносе «Гамлета» с господином Козловским. Причина также не уточнялась.

17 апреля Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск актера к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации. Активист известен своими просьбами о проверке российских деятелей культуры по ряду административных и уголовных статей.

Тогда же ТАСС сообщил о проверке Данилы Козловского московской прокуратурой по статье о дискредитации армии.

Виталий Бородин в начале апреля просил Генпрокуратуру проверить господина Козловского по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ).

Мария Федотова