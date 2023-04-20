Малый драматический театр Петербурга перенес спектакли с участием Данилы Козловского

Малый драматический театр (МДТ) в Петербурге перенес постановки «Гамлета» с Данилой Козловским с апреля на конец мая, сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данила Козловский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Данила Козловский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся»,— отметили в МДТ. Планируется, что постановки пройдут 21 и 22 мая вместо 20 и 21 апреля. При этом причины переноса не уточняются.

18 апреля в СМИ появилась информация о проверке московской прокуратурой Данилы Козловского по статье о дискредитации армии. За день до этого, 17 апреля, Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск актера к активисту Виталию Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации. Тот ранее попросил Генпрокуратуру проверить господина Козловского по статье о фейках об армии.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург