Грузия усиливает режим блокировки

Посредничество при параллельном импорте может стать причиной блокировки карты в Грузии. К такому мнению пришли собеседники “Ъ FM”. Ранее второй крупнейший банк страны — TBC — предупредил клиентов о заморозке счетов, если их уличат в нарушении ограничений против России. Какие именно трансакции попадут под запрет, там не пояснили. По мнению опрошенных юристов, речь может идти о ситуациях, когда гражданин помогает перевозить санкционный товар в РФ. “Ъ FM” попытался разобраться, с какими сложностями сталкиваются россияне, обращаясь в грузинские банки. С подробностями — Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сандро Шаманидзе, Коммерсантъ Фото: Сандро Шаманидзе, Коммерсантъ

В прошлом году россияне перевели в Грузию $2 млрд, что в пять раз больше, чем в 2021-м. С одной стороны, экономика от этого выиграла, с другой, риски попасть под вторичные санкции со стороны Запада усилились. Первым блокировку счетов россиян начал крупнейший в стране Bank of Georgia еще в конце прошлого года.

Причем по какому принципу они происходили, неясно, отметила главный редактор Telegram-канала Moneyhack Александра Краснова, которая живет в Грузии: «У меня есть знакомый, который подал заявление на открытие счета. Его одобрили, а через три дня прислали SMS, что закрывают счет. То есть он даже никаких операций не успел провести.

В местных чатах были опросы, люди там проводили исследование на этот счет, и выяснилось, что большая часть тех, у кого закрыли счет, проводили какие-то операции, связанные с криптовалютой, но не все.

Поэтому пока такое коллективное мнение, что просто в рандомном порядке принимаются эти решения».

Собеседники “Ъ FM” опасаются, что второй крупнейший банк Грузии — TBC — тоже может действовать непредсказуемо. По крайней мере, предупреждать владельца счетов о блокировке он не собирается. Будет ли возможность вывести средства, его клиенты тоже пока не понимают. С блокировками из-за «нарушения санкций» рискуют столкнуться как юридические, так и физические лица.

Из-за чего могут возникнуть претензии к последним, предположила руководитель юридической практики Grace Consulting Екатерина Орлова: «Санкционная политика Евросоюза, например, ограничивает определенной стоимостью в €300 трансакции относительно предметов роскоши, которые ввозятся на территорию Российской Федерации.

Отслеживать перемещение этих товаров достаточно тяжело, и часто их оплачивают именно с банковских счетов, которые у россиян открыты за границей. Вот это ключевой канал отслеживания трансакций в части того, чтобы отрезать возможность ими пользоваться».

Кстати, клиентам из России нередко выдают банковские карты, которые можно использовать только в Грузии. Однако, по словам юристов, от нарушений это не спасает, ведь покупка через посредника тоже считается обходом санкций. То же справедливо и для юридических лиц, сообщил корреспондент ИД “Ъ” в Грузии Георгий Двали:

«Наверняка имеются в виду коммерческие сделки по поставке в Россию каких-то товаров, запрещенных санкциями, чтобы не проходили через грузинские банки какие-то трансакции не только на Запад, но и в любую точку мира.

Недавно министр финансов Грузии встречался в Вашингтоне со своим американским коллегой. По данным СМИ, они говорили именно о том, чтобы страна не стала перевалочным пунктом для транзита определенных товаров в Россию».

Статистика российского импорта из Грузии держится в секрете, есть лишь данные Тбилиси. Например, как писал “Ъ”, изучив таможенную статистику, экспорт автомобилей из Грузии в Россию в январе и феврале 2023-го год к году вырос втрое. Как считают собеседники издания, это легальные поставки: дешевые машины, которые не попадают под санкции. В то же время экспорт автомобилей из Грузии в Казахстан, Киргизию и Армению тоже увеличился, с нескольких сотен до пары тысяч. Нетрудно догадаться, куда их отправили потом.

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