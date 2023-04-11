Россияне продолжают бизнес-поход

В Грузии продолжает расти число предприятий, созданных выходцами из России. С марта 2022 года они зарегистрировали там больше 20 тыс. новых компаний, сообщает со ссылкой на местного регулятора издание «Радио Свобода», которое Минюст считает иностранным агентом. В числе заявителей — преимущественно те, кто эмигрировал в Грузию после начала боевых действий на Украине. И в большинстве своем они выбирают форму ИП, а не общества с ограниченной ответственностью. С чем связана эта тенденция? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

До начала пандемии COVID-19 аналитики Всемирного банка ежегодно составляли и публиковали рейтинг Doing Business, выделяющий страны, в которых проще всего вести предпринимательскую деятельность. В последней версии этого списка Грузия находилась на седьмом месте. Дополнительный бонус для россиян заключается в том, что для поездки в страну не нужна виза, а находиться на ее территории можно 365 дней в году.

После того, как в отношении России ввели санкции, многие начали всерьез рассматривать Грузию как место, где можно решить свои проблемы. И не зря, пояснила юрист Анастасия Буракова: «Все бюрократические процедуры здесь сведены к процедуре одного окна в Доме юстиции. Это учреждение, которое занимается регистрацией бизнеса и всем сопутствующим. Разница, конечно, есть. В случае с ИП можно за один день все оформить, с ООО чуть больше времени это займет, но тоже буквально сутки-двое.

При этом многие новые игроки не работают, как, например, предприятия малого бизнеса. Подавляющее большинство компаний — это не те, кто работает непосредственно в Грузии, а те, кто регистрировал ИП для какой-то дистанционной экономической деятельности».

Среди тех, кто решил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в Грузии, собеседник “Ъ FM” Георгий. Через новое юрлицо он вместе с партнерами продолжает работать над своим прежним проектом, хотя фактически вся команда рассредоточена по другим странам. По словам Георгия, оформление ИП действительно оказалось простой процедурой, которая обошлась в сто долларов с небольшим. А вот открытие банковского счета для компании, по его словам, превратилось в квест:

«Все зависит от конкретного менеджера, который будет рассматривать заявку. Непонятно, по какому критерию принимается решение. Несколько часов ты потратишь в банке, причем придется посетить его несколько раз: получить квитанцию, ее оплатить, что-то уточнить и так далее. В грузинском банке за один день ты не управишься, в общем, заложиться нужно на пять посещений. Причем, это не всегда быстро. Иногда надо посидеть в очереди час-два, иногда три».

Георгию в итоге удалось добиться желаемого. И юристы отмечают, что это не исключение: по их словам, если у заявителя не было и нет проблем с законом, и обходить антироссийские санкции с помощью нового бизнеса предприниматель не намерен, то все должно закончиться успешно.

Но нет ли рисков, что из-за большого наплыва россиян, создающих ИП в Грузии, и тут же покидающих страну, правила игры изменятся? Юрист Анастасия Буракова в этом сомневается: «В Грузии налоговые поступления в бюджет идут даже от тех, кто не работает внутри страны. Но часто люди не проверяют, допустим, есть ли у республики соглашение об избежании двойного налогообложения. Особенно это касается тех, кто живет, например, в европейских юрисдикциях или уплачивает налоги только здесь, игнорируя страну своего налогового резиденства, и так далее.

Конечно, это ответственность человека проследить, что не только он может платить 1%, но и у него, возможно, есть обязательства перед страной налогового резидентства, если он получает доход».

Впрочем, тех, кто планирует связать свою жизнь с Грузией крепче, чем просто открытием ИП, тоже достаточно. По данным местного Минюста, в прошлом году больше 3 тыс. россиян обзавелись гражданством республики. По состоянию на ноябрь 2022-го порядка 100 тыс. из числа тех, кто релоцировался после начала боевых действий на Украине, решили остаться именно в Грузии.

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