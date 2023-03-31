Автоимпорт освоил новый маршрут

Грузия в начале 2023 года более чем втрое увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию, а также в несколько раз — в страны ЕАЭС. Местные аналитики полагают, что фактически большинство этих машин в итоге оказываются в РФ, а Армения, Киргизия и Казахстан используются для ввоза автомобилей, на которые распространяются санкции. Участники рынка полагают, что этим каналом в первую очередь пользуются локальные продавцы для поставок физлицам или перекупщикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Грузия нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию, Армению, Киргизию и Казахстан, следует из данных ее таможенной статистики. Так, поставки в Россию в январе—феврале 2023 года составили 978 автомобилей на $13,5 млн против 209 машин годом ранее. В Казахстан — 2,6 тыс. машин на $51,5 млн против 935 штук годом ранее, в Армению — 2,8 тыс. машин (почти $50,2 млн) против 365 машин, в Киргизию — 1,3 тыс. на $43,2 млн против 423.

В самой Грузии автомобили не выпускаются, однако страна активно импортирует их. Так, за тот же период из США было ввезено 8,2 тыс. машин на $97 млн, хотя годом ранее объемы были больше — 11 тыс. машин. Поставки из Германии в Грузию также незначительно упали: в начале 2023 года было ввезено 1,3 тыс. машин ($29,2 млн), что на 333 автомобиля меньше, чем годом ранее. Из данных невозможно понять, речь идет о новых (возрастом до трех лет) или о подержанных автомобилях.

По данным «Автостата», в январе—феврале в России было продано почти 9,8 тыс. автомобилей возрастом до трех лет, ввезенных по параллельному импорту. Однако дилеры в основном получают машины из Китая.

В целом, по данным правительственного агентства Грузии по статистике, в январе и феврале реэкспорт легковых автомобилей достиг десятилетнего максимума в 13,5 тыс. автомобилей общей стоимостью $236,8 млн. Для сравнения, в допандемийном 2019 году Грузия реэкспортировала 9,7 тыс. автомобилей на сумму $59,8 млн за весь год.

Как объяснил “Ъ” аналитик независимого агентства Nation.ge Давид Авалишвили, из Грузии непосредственно в Россию реэкспортируются автомобили низкой ценовой категории, не подпадающие под санкции. Напомним, запрещены поставки в РФ машин стоимостью свыше €50 тыс. из ЕС, а также легковых автомобилей из США. Собеседник “Ъ” уверен, что бурный рост реэкспорта машин в Армению, Киргизию и Казахстан «наверняка объясняется тем, что оттуда автомобили направляются в Россию». Но Грузия, как отмечает эксперт, при этом не нарушает западных санкций: машины, под них подпадающие, отправляются в третьи страны. Впрочем, из статистики следует, что автомобили высокой стоимости (в среднем $33 тыс. за штуку) поставляются в Киргизию, а средняя стоимость отправляемых в Казахстан и Армению машин несколько ниже ($18–20 тыс.).

Отвечая на критику в связи с «нарушением режима санкций» со стороны западных и местных СМИ, Минфин Грузии неоднократно заверял, что таможенные службы страны «работают в тесной координации с западными партнерами», в первую очередь соответствующими службами США и Великобритании. Но грузинский дилер, занимающийся импортом и реэкспортом машин из ФРГ в страны Южного Кавказа, подтвердил “Ъ”, что после введения санкций спрос со стороны соседних стран резко вырос. Он привозит небольшими партиями машины премиум-класса для армянских и азербайджанских дилеров через Венецию в порт Поти и точно знает, что машины предназначены для РФ.

Собеседник “Ъ” среди российских дилеров отмечает, что автомобили завозятся в РФ из всех соседних стран, которых не коснулись санкции. Однако, подчеркивает он, в случае с Грузией нет удобной логистики, а речь идет о «предприимчивых» местных компаниях, которые ввозят автомобили в страну и реализуют профессиональным продавцам или частным лицам. В середине 2022 года отраслевые издания массово рассказывали об опыте ввоза машины через Грузию — в основном речь шла о машинах из США. «Автовзгляд» писал, что машины из Грузии нуждаются в таможенной очистке, а логистика обойдется дороже, чем из Армении, но можно ввезти подержанный премиум, в том числе эксклюзивный в США.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов не исключает, что часть машин, экспортированных из Грузии в ЕАЭС, попадают в Россию. Однако он считает, что здесь сложно говорить о новом налаженном канале поставок, называя этот всплеск локальным кейсом: «Скорее, профессиональные продавцы или посредники видят возможности заработать на таких поставках».

Георгий Двали, Тбилиси; Ольга Никитина