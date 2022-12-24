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Коммерсантъ FM
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Грузинские банки взялись за счета

Что говорят местные жители о проблемах с Bank of Georgia

Россияне начали жаловаться на закрытие счетов в одном из самых крупных банков Грузии. Речь идет о кредитной организации Bank of Georgia, рассказали “Ъ FM” несколько ее клиентов. Они начали получать СМС-уведомления о том, что банк идет на такой шаг на основании своего решения и внутренней политики. А у держателей счетов есть пять дней на то, чтобы снять деньги.

При этом под блокировку начали попадать не только счета россиян, которые приехали в Грузию в 2022 году, но и тех, кто живет в стране давно. В такую ситуацию попал собеседник “Ъ FM” Виталий. Он переехал туда из России почти пять месяцев назад и открыл бизнес по строительству частных домов. Сообщение от банка стало неприятной неожиданностью, подчеркнул Виталий: «С официального номера Bank of Georgia поступило СМС. В сообщении было написано, что мой счет закрывают, и в течение пяти дней я должен его обнулить.

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Каких-то подробностей на эту тему банк не сообщает. И я знаю, что те люди, которые обращались, никаких комментариев не получили, им просто говорят — такая политика. Речь идет о личных счетах. У меня есть юридический счет на фирму, его пока это не коснулось. Мы пятый год уже здесь живем, до этого другими банками пользовались, но по бизнесу нужно было открыть счет в Bank of Georgia. Сейчас у нас российское гражданство, но вид на жительство также есть.

На самом деле, я бы не стал делать из мухи слона, но, конечно, очень неприятно. Абсолютно никаких проблем не было, и вот началось».


Официальный представитель Bank of Georgia в беседе с “Ъ” подтвердил информацию о закрытии части счетов, но подчеркнул, что изменения коснулись некоторой категории клиентов независимо от гражданства. Впрочем, в банке отказались называть причины этого решения. В интернете тем временем стали появляться возможные версии — от переводов криптовалюты до пожертвований вооруженным силам Украины.

Россияне по-прежнему могут открывать счета в Bank of Georgia, а к некоторым другим операциям там относятся даже более либерально, чем в других кредитных организациях страны, рассказал корреспондент “Ъ” в Тбилиси Георгий Двали: «Мои источники в Bank of Georgia подтверждают, что часть счетов действительно закрывается, но категорически отрицают, что это касается только граждан России и Белоруссии.

Они ссылаются на то, что, согласно указанию Центрального банка Грузии, не обязаны объяснять причину закрытия счетов. В Тбилиси считают, что надо посмотреть, кому принадлежит Bank of Georgia. Там очень сильны позиции западных акционеров. Возможно, это связано с этим.

Еще один парадокс в том, что именно Bank of Georgia, в отличие от других, например, TBC Bank — второго по значению и масштабу в Грузии — наиболее лояльно относится к денежным переводам из России. Например, переводы "Золотой Короной" можно обналичивать, переводя доллары прямо на свой счет, на карту, облигации или интернет-банкинг.

А в ТBC, например, обязывают клиента получать долларовый перевод исключительно в национальной валюте Грузии — лари.

При этом пока, как меня заверили в TBC Bank, решения закрывать счета и рассылать какие-то сообщения о том, чтобы россияне и белорусы сами это делали, нет, но мой собеседник употребил слово "пока".

Процедура открытия счета в грузинском банке всегда была сложной, отмечает собеседник “Ъ FM” Давид, который получил местную карту летом: «Мы несколько месяцев бились за карточку для физлица и в итоге открыли счет на жену не в самом лучшем банке — Credo Bank. Насколько я знаю, в Грузии в определенной степени царит хаос, то есть все зависит от конкретного менеджера, который будет смотреть твою заявку, и непонятно, по какому критерию он принимает решение.

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Стоит это 50 лари. Они не возвращаются, если открытие счета не одобрили. Потратить в кредитной организации придется несколько часов и ходить туда нужно не раз. В грузинском банке в один день тебя обязательно не примут по непонятной причине».

Bank of Georgia в начале марта объявлял о том, будет требовать от россиян «осудить специальную военную операцию» для открытия счетов, а также документально подтвердить уважение территориальной целостности Украины и Грузии. Правда, через несколько недель кредитная организация отменила это условие. Там подчеркнули, что все граждане России обязаны представить справку с работы, а также выписку из российских банков о финансовых операциях и трансакциях за последние два года. Как заверяли в банке, в этом случае никаких проблем с открытием счетов не возникнет.

Владимир Расулов, Дарья Фоменко

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