Украинский депутат Устинова заявила об отсрочке наступления из-за нехватки оружия

Украина планировала начать контрнаступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок, сообщила глава фракции «Голос» в Верховной раде Александра Устинова. По ее словам, это связано с недостатком оружия.

Госпожа Устинова рассказала о ситуации Foreign Policy, издание приводит слова депутата в косвенной речи. По ее словам, США передали Украине гораздо меньше, чем просил Киев. Как отмечает госпожа Устинова, военная помощь поступает «по крохам», и администрация Джо Байдена приближается к «окончанию финансирования» по оружию, которое она может передать из запасов Пентагона.

Один из украинских военных чиновников, чье имя Foreign Policy не называет, отметил, что Киеву нужны самолеты, но это «не вопрос ближайших месяцев». «Мы, как военные, хотим иметь оружие сейчас, но, конечно, это невозможно в нынешней ситуации»,— считает он.

Американские власти неоднократно заявляли, что ожидают контрнаступления Украины в ближайшие недели. В утечках секретных документов Пентагона говорилось, что оно может состояться 30 апреля. Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявлял о «решающих ближайших неделях». Но, по данным утечек, США скромно оценивают перспективы «территориальных приобретений» Киева по итогам наступления.

Об ожиданиях от контрнаступления Украины — в материале «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев