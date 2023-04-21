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«Росатом» берется за титан

Госкорпорация полностью выкупит ГОК «Ильменит»

«Росатом» станет единственным владельцем комбината «Ильменит», выпускающего сырье для производства титана. В планах «Росатома» — инвестировать «десятки миллиардов рублей» в запуск к 2029 году второй очереди предприятия мощностью 6,9 млн тонн минеральных песков. Основным потребителем комбината станет титановая корпорация «ВСМПО-Ависма», которая сейчас вынуждена покупать сырье за рубежом. Однако комбинат закроет лишь треть потребностей РФ, отмечают аналитики.

Фото: Ассоциация РМ и РЗМ

Фото: Ассоциация РМ и РЗМ

«Росатом» консолидирует весь пакет акций АО «Туганский горно-обогатительный комбинат "Ильменит"» (ГОК «Ильменит»), сообщил 21 апреля заместитель гендиректора ГОКа по коммерческим вопросам Евгений Голубчиков, выступая на Международном форуме ассоциаций и консорциумов северных территорий. Сейчас у госкорпорации 24,99% комбината, а в мае «Росатом» выкупит оставшиеся 75%. Сумму сделки он не назвал.

ГОК «Ильменит» расположен в Томской области. С 2002 года компания разрабатывает Туганское месторождение ильменит-цирконовых песков. В мае 2022 года ГОК вышел на проектную мощность — 575 тыс. тонн песков в год. Комбинат, в частности, производит ильменитовый концентрат — сырье для выпуска губчатого титана.

«Госкорпорация видит в нас предприятие, которое должно решить стратегическую задачу сырьевого суверенитета по ильменитовому, рутил-лейкоксеновому и цирконовому концентратам»,— сказал господин Голубчиков. Сейчас по титансодержащему сырью предприятие закрывает лишь 5% потребности рынка РФ, по циркониевому концентрату — 8%.

Топ-менеджер также заявил, что «Росатом» решил инвестировать деньги в строительство второй очереди ГОКа. Проектная мощность второй очереди — 6,9 млн тонн песков. Ввод — 2029 год.

Объем инвестиций оценивается в десятки миллиардов рублей, отметил Евгений Голубчиков.

«Росатом» вошел в состав акционеров ГОК «Ильменит» в 2021 году. Четверть акций сейчас принадлежит ООО «Объединенные урановые предприятия» — структуре «Атомредметзолота» (АРМЗ, входит в «Росатом»). Другие совладельцы комбината по данным на 31 декабря 2022 года — кипрские Arfay Enterprises Limited (39,08%) и TGOK Investment Limited (35,9%), судя по отчетности ГОКа. В 2022 году, по данным СПАРК, выручка составила 172,82 млн руб., чистая прибыль — 23,45 млн руб. В АРМЗ не дали комментариев.

АРМЗ последние годы активно развивает неурановые направления бизнеса, включая добычу скандия, золота, лития, свинца и цинка. Предприятие также получило контроль над крупнейшим в России производителем магния, тантала и ниобия — Соликамским магниевым заводом (СМЗ). «Росатом» также называли потенциальным новым владельцем Ловозерского ГОКа, который поставляет сырье для СМЗ.

Циркониевое и титановое сырье — крайне перспективное направление для импортозамещения, полагает первый вице-президент ЦСР Борис Копейкин.

Еще в 2020 году около 80% сырья для производства титана поставлялось с Украины, а в последнее время из Вьетнама, Африки и ряда других стран, отмечает он. Туганский ГОК, по публичным оценкам чиновников, может в перспективе закрыть заметную часть потребностей «ВСМПО-Ависма» в сырье — назывался показатель около 30%.

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Борис Копейкин напоминает, что еще в 2021 году после вхождения в капитал в АРМЗ говорили о возможности увеличения доли в предприятии до контрольной. Судя по объявленной сделке, АРМЗ оказался доволен текущей работой и перспективами компании, полагает эксперт. Среди потенциальных потребителей назывались производитель циркониевых оболочек для ядерного топлива АО ЧМЗ (входит в «Росатом») и производитель титана «ВСМПО-Ависма». Учитывая, что кроме титан-циркониевых песков проект направлен на выпуск стекольных песков и других видов продукции, очевидно, есть и ряд других потенциальных заказчиков, считает господин Копейкин.

Полина Смертина

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