Росатомная структура золота

Структура «Росатома» интересуется приобретением золотодобывающего проекта в Иркутской области с ресурсным потенциалом в 50 тонн и высоким содержанием металлов. Совладельцем активов является «Ростех». «Росатом» в последние годы наращивает свое присутствие в золоте в качестве не только непосредственного оператора, но и поставщика энергетической инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Эльконский ГМК (структура «Росатома») планирует заказать оценку доли в уставном капитале ООО «Техсервис», которое владеет двумя смежными лицензиями на поиск и добычу золота на месторождениях Гурбей и Светино в Иркутской области, следует из документации на торговой площадке Сбербанка. Согласно документации, due diligence проводится для планируемой M&A-сделки.

По данным «Картотека.ру», 35% в «Техсервисе» владеет структура «Ростеха» «РТ-Развитие бизнеса», а 55,25% — кипрская компания Arsanol Holdings ltd, еще 9,75% было у юриста Ильи Рыбалкина. Совладельцем Arsanol, как писал “Ъ” в декабре 2019 года, являлся гендиректор девелопера «Самолет» Антон Елистратов с долей в 19%. В «Ростехе» не ответили на запрос “Ъ”, господин Елистратов отказался от комментариев.

Согласно презентации проекта Гурбей, его запасы по категории С2 составляют 13,5 тонны рудного золота. Общий ресурсный потенциал по стандартам JORC достигает 50 тонн золота. На месторождении действует опытная золотоизвлекательная фабрика. В 2021 году было произведено 370 кг золота, а в планах на этот год — 430 кг. Однако уже в 2023 году проект должен выйти на производительность в одну тонну золота в год. Проект, согласно презентации, имеет высокие содержания — 4,7 г по месторождению Гурбей и 7 г на месторождении Светино. За первый квартал 2022 года EBITDA равнялась 400 млн руб. в год.

Эльконский ГМК входит в горнорудный дивизион «Росатома» и был создан в 2007 году для отработки крупных месторождений Эльконского ураново-рудного района. Как говорится на сайте ГМК, на базе месторождений планируется создать одно из крупнейших в мире уранодобывающих предприятий.

Однако на урановых активах интерес предприятий госкорпорации не останавливается. В АРМЗ сообщили “Ъ”, что в Алданском районе Якутии Эльконский ГМК ведет опытно-промышленные работы на золоторудном месторождении Северное, где за последние два года предприятие создало инфраструктуру и начало опытно-промышленные работы. Добыча золота ведется открытым способом методом кучного выщелачивания. В июне 2021 года «Интерфакс» сообщал, что Эльконский ГМК планирует заниматься добычей золота на Северном месторождении в период низкой рентабельности Элькона.

Еще одно направление деятельности «Росатома» в части добычи драгметаллов — создание энергетической инфраструктуры. Так, в октябре 2021 года предприятия «Росатома» участвовали в аукционе на месторождение Кючус. Однако победителем стало СП «Селигдара» и «Ростеха». Несмотря на это, «Росатом» собирается строить для его энергоснабжения референтную атомную станцию малой мощности.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин говорит, что в перспективе проект Гурбей может дорасти до выпуска одной тонны золота год. В этой связи потенциальная стоимость компании с учетом долга, который можно примерно оценить в 5–6 млрд руб., может составить от 1 млрд до 2 млрд руб. Учитывая общую недооцененность металла на рынке, инвестиции в золотодобычу могут оказаться достаточно привлекательными.

По прогнозам трейдинговой компании Heraeus Precious Metals, золото в 2023 году будет торговаться в довольно широком диапазоне $1620–1920 за тройскую унцию с учетом событий на Украине, высокой инфляции и растущих опасений по поводу рецессии. Стоимость золота в евро может превысить исторический максимум, зафиксированный в марте на уровне €1870 за унцию. Февральские фьючерсы на бирже NYMEX во вторник стоили $1788.

Евгений Зайнуллин, Полина Смертина, Дарья Андрианова