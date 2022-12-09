«Росатом» цветметит в уральские заводы

Структура «Росатома» заказывает оценку стоимости двух уральских заводов, которые занимаются переработкой цветных металлов — КУЗОЦМ и ЕЗОЦМ. Оба завода входили в свое время в холдинг «Ренова», а сейчас могут пригодиться «Росатому» в его планах выстраивания полной цепочки от добычи до переработки редкоземельных металлов. Заводы в числе прочего производят сплавы редкоземельных металлов из продукции Соликамского магниевого завода, которую тот выпускает из концентрата Ловозерского ГОКа — «Росатом» активно интересуется обоими этими активами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Атомредметзолото» (АРЗМ, структура «Росатома») проводит оценку стоимости акций уральских предприятий — Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) и Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов (ЕЗОЦМ), следует из данных портала госзакупок. В АРЗМ отказались от комментариев, а заводы не ответили на запрос “Ъ”.

Оба завода ранее входили в холдинг Виктора Вексельберга «Ренова». В декабре 2019 года, как писал «Интерфакс», «Ренова» продала 92% ЕЗОЦМ компании «Урал-Драгмет» Григория Буренкова. КУЗОЦМ, согласно списку аффилированных лиц на середину июня 2021 года, принадлежит трем ООО, бенефициарами двух из которых были выходцы из «Реновы» Максим Майорец и Владимир Резер.

Оба завода занимают заметную долю на российском рынке цветных металлов. В годовой отчетности КУЗОЦМ говорится, что завод входит в тройку крупнейших производителей цветного металлопроката, на него в 2021 году пришлось 40,3% выпуска медного, латунного, бронзового, медно-никелевого, никелевого и цинкового проката в РФ. В 2021 году КУЗОЦМ увеличил чистую прибыль по РСБУ в 3,6 раза, до 630,5 млн руб., выручка выросла в 1,4 раза — до 9,6 млрд руб.

ЕЗОЦМ является старейшим предприятием в российской отрасли драгметаллов. Завод, как говорится на его сайте, оказывает полный комплекс работ по аффинажу, переработке и изготовлению изделий из золота, серебра и металлов платиновой группы. Чистая прибыль ЕЗОЦМ по РСБУ сократилась на 30,4%, до 637,7 млн руб., а выручка выросла в два раза — до 11 млрд руб.

Горнорудный дивизион «Росатома» уже имеет ряд активов неуранового направления, среди которых попутная добыча скандия, бурого угля, проекты по освоению золоторудных месторождений и развитию крупного Павловского свинцово-цинкового месторождения с запасами в 620 тыс. тонн цинка, 131 тыс. тонн свинца и 9,4 млн унций серебра. В июне 2022 года CAPEX проекта оценивался в 64 млрд руб.

Также, как писал “Ъ” 16 мая, «Росатом» интересуется крупнейшим в России производителем магния, редкоземельных металлов, тантала и ниобия — Соликамским магниевым заводом. При этом ЕЗОЦМ и КУЗОЦМ участвуют в переработке редкоземельных металлов, в частности, производят соответствующие сплавы. При этом поставщиком сырья для Соликамского завода является Ловозерский ГОК, который, согласно заявлениям властей Мурманской области, также может войти в состав «Росатома».

Кроме того, «Росатом» совместно с «Норникелем» планирует принять участие в аукционе на Колмозерское месторождения лития, одного из ключевых элементов для аккумуляторов. В Калининградской области «Росатом» строит завод по производству литий-ионных аккумуляторов. Руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский полагает, что обе площадки неплохо укладываются в стратегию по диверсификации, не ограничиваясь бизнесом госкорпорации по батареям. По его мнению, с КУЗОЦМ может быть синергия по батареям, но, скорее всего, понадобятся инвестиции. Сейчас завод выпускает прокат и проволоку, но для батарей нужны прежде всего фольга и катодные порошки.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов говорит, что оба завода обладают уникальными технологиями в сфере производства и обработки драгоценных металлов. «Потенциальное включение их в периметр АРМЗ позволит расширить линейку предоставляемых услуг и вписывается в анонсированную стратегию АРМЗ по увеличению к 2030 году доли выручки от неурановых бизнесов до 30%»,— считает эксперт.

Евгений Зайнуллин, Полина Смертина