Греф: разовая выплата Сбербанка в бюджет составит около 10 млрд руб.

Платеж Сбербанка в рамках программы разового сбора с бизнеса (windfall tax) со сверхприбыли за 2021–2022 годы составит приблизительно 10 млрд руб., сообщил председатель правления банка Герман Греф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если закон останется в том виде, в котором он внесен, то наша выплата будет около 10 млрд рублей. Я думаю, что мы воспользуемся этой возможностью досрочной оплаты, которая там предусмотрена, тем самым снизим объем выплаты»,— заявил господин Греф на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее «Интерфакс» выяснил, что при досрочной уплате — до формального вступления нововведений в силу 1 января 2024 года — размер windfall tax составит 5% от суммы превышения прибыли компании за 2021–2022 годы над показателем за 2018–2019 годы. Стандартная ставка налога составит 10%.

Потенциальный доход бюджета от разового сбора с российского бизнеса министр финансов Антон Силуанов оценил в 300 млрд. руб. 21 февраля глава РСПП Александр Шохин заявил, что власти РФ согласовали с бизнесом этот платеж в качестве обязательного.

О том, что думает бизнес об условиях добровольного взноса в бюджет,— в материале «Ъ FM» «Windfall tax укладывают в сроки».

Григорий Лейба