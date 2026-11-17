Домашний зоопарк оказался смертельным
В Адыгее вынесен приговор по делу о гибели женщины при нападении обезьяны
Жительница Адыгеи Олена Порхачева, державшая на дачном участке диких животных и птиц, приговорена к одному году принудительных работ за гибель пожилой женщины. В июле этого года одна из обезьян домашнего зоопарка напала на родную бабушку Порхачевой, когда та пришла покормить животных. После инцидента обезьяны, лемуры, кенгуру, ламы и попугаи с дачного участка были переданы в краснодарский «Сафари-парк».
Тахтамукайский районный суд Адыгеи вынес приговор по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) при нападении макаки на 84-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба судов Адыгеи. Подсудимой Олене Порхачевой назначено наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства с отбыванием срока в исправительном центре. После освобождения ей запрещено в течение года заниматься деятельностью, связанной с содержанием диких животных.
Инцидент в дачном поселке в Тахтамукайском районе Адыгеи произошел прошлым летом. Семья Порхачевой организовала на участке частный мини-зоопарк; обезьяны разных видов, кенгуру, лемуры, ламы и попугаи содержались в сетчатых вольерах. Жители поселка неоднократно жаловались на неудобства от соседства с дикими животными, однако Порхачевы доказывали, что вольеры расположены на достаточном расстоянии от забора.
Утром 2 июля 84-летняя бабушка Олены Порхачевой вошла в вольер, чтобы покормить обезьян. В этот момент макака-лапундер напала на пожилую женщину и начала кусать ее. Прибежавший на помощь родственник тоже получил несколько укусов, но сумел изолировать животное.
Пострадавшую, которая потеряла много крови, спасти не удалось.
В ходе расследования дела Олена Порхачева признала вину и раскаялась. Потерпевшей по делу была признана мать Порхачевой, то есть дочь погибшей пенсионерки; она заявила о примирении с подсудимой и просила прекратить уголовное дело. Об этом же просила и сама Олена Порхачева. Однако суд пришел к выводу, что примирение с родственницей не свидетельствует об уменьшении общественной опасности совершенного Порхачевой преступления. Суд признал, что владелица частного зоопарка нарушила нормы закона «Об ответственном обращении с животными». Понимая, что содержание в неволе взрослой особи макаки-лапундера представляет угрозу для жизни и здоровья людей, подсудимая не обеспечила контроль за нахождением животного в вольере, говорится в приговоре.
В ходе расследования уголовного дела сотрудники СКР и специалисты Росприроднадзора изъяли незаконно содержавшихся на даче диких животных и передали их в специализированный центр — краснодарский «Сафари-парк».