В ходе расследования дела Олена Порхачева признала вину и раскаялась. Потерпевшей по делу была признана мать Порхачевой, то есть дочь погибшей пенсионерки; она заявила о примирении с подсудимой и просила прекратить уголовное дело. Об этом же просила и сама Олена Порхачева. Однако суд пришел к выводу, что примирение с родственницей не свидетельствует об уменьшении общественной опасности совершенного Порхачевой преступления. Суд признал, что владелица частного зоопарка нарушила нормы закона «Об ответственном обращении с животными». Понимая, что содержание в неволе взрослой особи макаки-лапундера представляет угрозу для жизни и здоровья людей, подсудимая не обеспечила контроль за нахождением животного в вольере, говорится в приговоре.