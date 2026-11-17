Дефицит топлива возник в России в мае из-за участившихся атак на НПЗ. Крупные сети АЗС, включая ЛУКОЙЛ и «Роснефть», начали вводить ограничения на отпуск сырья в одни руки, их позднее сняли, но после очередных ударов в некоторых регионах вводят заново. С того момента Александр Новак регулярно собирает подобные совещания для мониторинга ситуации на внутреннем рынке топлива.