Новак призвал обеспечить дополнительные объемы внеклассового топлива
Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. На встрече присутствовали представители Минэнерго, ФАС, Федеральной налоговой службы (ФНС), Минпромторга, Совета федерации и отраслевых компаний.
Среди приоритетов для стабильной ситуации на рынке топлива в стране господин Новак назвал оперативное восстановление производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и обеспечение дополнительных объемов внеклассового топлива. Он также призвал продолжить работу по импорту нефтепродуктов.
Внеклассовым считается топливо (бензин или дизель), которое не соответствует действующему на внутреннем рынке экологическому стандарту (в России — это «Евро-5»), но временно допускается в оборот для устранения дефицита.
Представители крупных нефтяных компаний рассказали вице-премьеру о мерах по стабильному обеспечению внутреннего рынка топливом, в том числе о «дополнительных решениях и механизмах». Кроме того, участники совещания проанализировали поставки сырья для АЗС и независимых участников рынка, обеспечение сельхозпроизводителей необходимыми ресурсами.
«Важно продолжать комплексную работу для сбалансированного функционирования как крупных сетей (АЗС.—"Ъ"), так и независимых участников рынка»,— указал Александр Новак.
Дефицит топлива возник в России в мае из-за участившихся атак на НПЗ. Крупные сети АЗС, включая ЛУКОЙЛ и «Роснефть», начали вводить ограничения на отпуск сырья в одни руки, их позднее сняли, но после очередных ударов в некоторых регионах вводят заново. С того момента Александр Новак регулярно собирает подобные совещания для мониторинга ситуации на внутреннем рынке топлива.