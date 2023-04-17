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Коммерсантъ FM
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«Интерфакс»: ставка разового сбора с бизнеса составит 10%, при досрочной уплате — 5%

Разовый сбор из сверхприбыли российского бизнеса (windfall tax) за 2021—2022 годы составит 10% от суммы превышения прибыли над показателем за 2018—2019 годы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с проектом поправок в Налоговый кодекс РФ. При досрочной уплате — до формального вступления нововведений в силу 1 января 2024 года — размер windfall tax составит 5%.

Собеседники агентства указывают, что формальной ставкой налога будут 10%, а «скидку» пропишут как налоговый вычет в размере суммы безвозмездно перечисленных в федеральный бюджет с 1 октября по 30 ноября 2023 года средств, умноженной на два. В Минфине рассчитывают, что механизмом воспользуются все потенциальные налогоплательщики.

По данным источника, для нефтяных, угольных компаний и производителей СПГ в законопроекте сделаны исключения. Комментарии к документу от компаний составители ждут к середине неделе. Консолидировать позицию предпринимателей будет Российский союз промышленников и предпринимателей.

17 февраля министр финансов Антон Силуанов оценил потенциальный доход от разового сбора с российского бизнеса в 300 млрд. руб. Позднее, 21 февраля, глава РСПП Александр Шохин заявил, что власти РФ согласовали с бизнесом этот платеж в качестве обязательного.

Подробнее о дискуссии о сборе с бизнеса читайте в публикации «Ъ» «Корпоративное самообложение».

Григорий Лейба

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