Германия и Норвегия направят новый пакет военной помощи Украине
Власти Германии и Норвегии готовятся закупить новую партию боеприпасов для Украины через механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Полный объем финансирования он не раскрыл, однако уточнил, что Берлин выделит €273 млн.
Газета Berliner Zeitung обращает внимание, что одна закупка через PURL, как правило, составляет около €500 млн. Эти средства направляют на покупку ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot первого и второго поколений, а также боеприпасов для истребителей F-16.
The New York Times накануне сообщала, что ВСУ испытывают дефицит ракет для Patriot. Причиной издание называет истощение запасов американских военных во время войны с Ираном. В Европе, по данным Bloomberg, запасы ракет также находятся на минимальном уровне.