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Коммерсантъ FM
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Минфин рассчитывает получить 300 млрд рублей за счет разовой выплаты бизнеса

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство рассчитывает пополнить бюджет за счет взноса крупного бизнеса. Он не затронет нефтегазовый сектор и малый бизнес. Дополнительные доходы бюджета за счет выплаты из прибыли прошлых лет должны составить 300 млрд руб.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы рассчитываем, что это будет порядка 300 млрд руб... Детали сейчас согласуются с нашими предпринимателями, и я уверен, что в ближайшее время мы найдем тот оптимальный для бизнеса инструмент, которым он будет участвовать в финансировании, по сути дела, государственных программ»,— сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

По данным Антона Силуанова, инициатива по добровольным взносам правительству была проявлена самим крупным бизнесом. Форма поддержки, сказал министр, с предпринимателями все еще обсуждается.

Вице-премьер Андрей Белоусов 8 февраля заявил, что правительство ведет переговоры с крупным бизнесом о добровольных взносах в бюджет из дохода за 2022 год. Как сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, компании обсуждали эту идею с кабмином около двух месяцев и пришли к выводу, что она нереализуема.

10 февраля издание The Bell (объявлено иностранным агентом) со ссылкой на источники сообщило, что правительство планирует привлечь через взносы 200-250 млрд руб. в бюджет.

В Минфине 8 февраля поясняли, что изменения базовых параметров налоговой системы России не планируется. Сегодня господин Силуанов сказал, что реализовать взносы правительство планирует через налоговые поправки. По оценке Минфина, в 2023 году дефицит бюджета России должен составить 3 трлн руб. По итогам января он превышает 1,5 трлн руб.

Подробнее о дополнительных сборах с крупного бизнеса — в материале «Ъ» «Платеж средь бела дня».

Андрей Сапожников

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