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Коммерсантъ FM
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Греф отрицает переговоры Сбербанка и Raiffeisen об обмене активами

Сбербанк не проводил никаких переговоров об обмене активами с австрийским Raiffeisen Bank International (RBI). Об этом заявил глава финансовой организации Герман Греф.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я ничего об этом не знаю. Как всегда, чьи-то придумки, много запущено всяких сплетен и слухов. Но никакие подобного рода переговоры не ведутся и не велись»,— сказал господин Греф в ходе пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров банка.

15 марта издание Der Standard сообщило, что Raiffeisen Bank International изучает возможность обмена со Сбербанком своей российской дочерней кредитной организации — Райффайзенбанка — на активы Sberbank Europe. 30 марта на годовом общем собрании акционеров RBI CEO группы Йоханн Штробль пояснил: «Мы приняли приглашение представить теоретические соображения по поводу возможного обмена активами, но это пока теоретическое обсуждение и больше нечего сказать о нем».

Райффайзенбанк — российское подразделение Raiffeisen Bank International. В конце марта RBI сообщил о намерении продать или выделить свой бизнес в России. Банк пообещал урезать деловую активность в стране. Этот процесс будет выражен в сокращении Райффайзенбанком общего объема операций в иностранной валюте, а также в снижении темпов выдачи кредитов. По итогам 2022 года российский Райффайзенбанк увеличил прибыль по РСБУ в 3,6 раза, более чем до 141 млрд руб.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Райффайзенбанк ищет выход».

Милена Костерева

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