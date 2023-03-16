Райффайзенбанк стал вторым в России

Российский Райффайзенбанк увеличил прибыль по РСБУ по итогам 2022 года в 3,6 раза, до более 141 млрд руб. Речь может идти о втором результате по всей банковской системе после Сбербанка, который получил почти 300 млрд руб. Из-за сложностей с выплатой дивидендов в недружественные юрисдикции капитализированная прибыль спровоцировала резкий рост нормативов достаточности капитала банка, которые превысили 30%, тогда как в среднем по системе норматив составлял менее 13%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Райффайзенбанк опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 год (.pdf). Банк получил более 141 млрд руб. чистой прибыли против 38,7 млрд руб. годом ранее. Он существенно увеличил как комиссионные (на 38,6 млрд руб., до 77,1 млрд руб.), так и процентные доходы (на 16,9 млрд руб., до 81,7 млрд руб.).

Резкий рост прибыли — в 3,6 раза — сопровождался сокращением кредитного портфеля. В частности, объем чистой ссудной задолженности уменьшился на 50,6 млрд руб., до 1,2 трлн руб. В результате банк серьезно укрепил позиции по капиталу. Сильнее всего в структуре собственных средств вырос дополнительный капитал — с 38,4 млрд руб. до 175,1 млрд руб., а совокупный размер собственных средств — с 168 млрд руб. до 305,3 млрд руб. При этом расходы на резервы по кредитам хоть и выросли в 4,7 раза, но составили всего 23,9 млрд руб.

На этом фоне, в том числе из-за невозможности распределить дивиденды (банк капитализировал прибыль), норматив достаточности капитала (Н1.0) вырос за год с 13,7% до 30,1%.

Исходя из отчетностей других банков, а также интервью и заявлений их топ-менеджеров, по размеру прибыли за прошлый год Райффайзенбанк занял второе место после Сбербанка (295 млрд руб.). В частности, «ФК Открытие» ожидает прибыль в размере 42 млрд руб., Совкомбанк — около 30 млрд руб. ВТБ не вышел из убытков по итогам года.

Банковский эксперт Ольга Ульянова отмечает, что при прочих равных банк с большей величиной активов может заработать и более весомую прибыль относительно других игроков. Однако она предлагает сравнивать банки по рентабельности активов (показатель характеризует относительную прибыльность операций). У Райффайзенбанка в 2022 году она составила 8%, говорит эксперт. «Это очень высокий показатель, он выше как среднего по рынку, так и в сравнении со Сбербанком. Можно предположить, что по рентабельности Райффайзенбанк находится на первом месте из крупнейших»,— считает госпожа Ульянова.

Вместе с тем прибыль, заработанную на российском рынке, иностранный акционер Райффайзенбанка (Raiffeisen Bank International, RBI) не может вывести в виде дивидендов.

Как отмечает партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин, формально иностранные банки из недружественных юрисдикций могут перевести за рубеж прибыль, но только по разрешению правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Пока о таких прецедентах известно не было. Сам RBI писал в последнем отчете по МСФО о невозможности получить прибыль дочернего банка в России в качестве дивидендов. «Один из вариантов — это получение через ликвидацию. Например, если ликвидировать юридическое лицо, то собственник имущества ликвидируемого лица должен получить и накопленную прибыль. Однако не думаю, что это выход для RBI,— рассуждает Сергей Гландин.— Пока deadlock, все деньги будут в России».

Если банк не сокращает присутствие в стране, то деньги он может реинвестировать в экспансию здесь, говорит один из собеседников “Ъ” на рынке. Было бы странно, добавляет он, если бы Райффайзенбанк просто прекратил выдачу кредитов, даже в текущей ситуации. Формально материнская структура может заморозить прибыль Райффайзенбанка в России для получения ее в будущем, говорит собеседник “Ъ”, однако, скорее всего, «коммерческие интересы топ-менеджмента превзойдут над желанием получить сиюминутные дивиденды». Ранее в этом месяце Райффайзенбанк сообщал о приостановке открытия новых счетов корпоративным клиентам (как рублевых, так и валютных; см. “Ъ” от 4 марта). Из-за того что банки друг за другом попадают под санкции, банк столкнулся с наплывом клиентов, желающих проводить валютные платежи в «тихой гавани».

Ольга Шерункова