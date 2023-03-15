Der Standard: Raiffeisen изучает возможность обмена активами со Сбербанком

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) изучает возможность обмена со Сбербанком своей российской дочерней кредитной организации — Райффайзенбанка — на активы Sberbank Europe, сообщает австрийское издание Der Standard.

Как отмечается в публикации, в качестве причин для сделки называются невозможность прямого получения Сбербанком прибыли от продажи своих европейских активов из-за санкций ЕС и введенные властями РФ ограничения на вывод валюты за рубеж, не дающие Raiffeisen воспользоваться дивидендами своего российского дочернего банка.

В австрийском банке назвали вероятность проведения сделки по обмену активами со Сбербанком «теоретическим соображением» и не стали комментировать, насколько ее проведение вероятно. В Raiffeisen также подчеркнули свою приверженность соблюдению режима антироссийских санкций и отметили, что намерены заранее согласовывать с австрийскими властями любые подобные сделки.

В сентябре 2022 года издание Frank Media сообщало о том, что RBI рассматривает возможность обмена активами с другим крупным российским банком — ВТБ. Глава ВТБ Андрей Костин подтверждал эти переговоры, однако говорил, что такой обмен «не находит решения на политическом уровне».

По данным Financial Times, «дочка» Raiffeisen Bank International в России — Райффайзенбанк — обслуживает 40–50% платежей России с другими странами. Также российское подразделение приносит группе примерно половину всей прибыли.

Минфин США начал расследование работы банка в России. Кроме того, по данным Kleine Zeitung, власти Украины требовали ввести санкции против двух топ-менеджеров австрийского банка, указывая, что российская «дочка» группы предоставляет выгодные условия кредитования российским военнослужащим.

Александр Кислов