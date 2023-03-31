Райффайзенбанк ищет выход

Бизнес ищет замену Райффайзенбанку для торговли с зарубежными компаниями. Ранее австрийская группа пообещала все-таки уйти из России. Но, как и когда, до сих пор непонятно, и выступление главы компании на годовом собрании акционеров ситуацию не прояснило. Можно ли заменить Райффайзенбанк? И как его уход скажется на клиентах? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

От SWIFT отключены более десяти российских банков, часть из них и вовсе находятся под блокирующими санкциями. Это значит, что ни один банк-корреспондент ни в Европе, ни в США не будет проводить их платежи. Тем временем российские компании торговать с Западом вовсе не перестали, и на юань перешли далеко не все из них.

Как раз для тех, кто по-прежнему пользуется недружественными валютами, Райффайзенбанк был оптимальным решением, поделился директор модного дома Raschini Сергей Викулин: «Это одна из ключевых и, наверное, самых надежных организаций. Деньги доходят до адресата без каких бы то ни было проволочек. И, конечно, уход банка станет существенной потерей. Но альтернативы есть всегда, правда, с учетом прозрачности, автоматизации этих процессов, все будет происходить сложнее, дольше и дороже».

Теперь австрийская группа официально объявила о планах уйти. Правда, до сих пор не определилась со сценарием. Пока рассматривается несколько вариантов. Во-первых, до сих пор на столе остается вариант с обменом активов: например, у Сбера есть подразделение в Австрии, которое думали забрать в обмен на российский Райффайзенбанк. Во-вторых, топ-менеджмент обсуждает перспективы выделить российскую структуру в отдельную компанию, и, в-третьих, ее можно продать.

Покупатель, вероятно, найдется быстро. Бизнес австрийской компании в России — это четыре компании: банк, страховая, управляющая и лизинг. За год их суммарная прибыль выросла в четыре раза и достигла €2 млрд. При этом иностранцев перед уходом, вероятно, обяжут сделать скидку. Но для клиентов это будет худший сценарий, подчеркнул партнер аудиторско-консалтинговой компании ФБК Алексей Терехов:

«Кредитная организация в таком случае станет обычным российским банком и мало чем будет отличаться от ВТБ или Сбера. И тут еще даже можно посчитать, где интереснее обслуживаться. На сегодняшний день это очень хорошая "форточка", через которую проходили платежи, прежде всего в валютах недружественных стран. Если он уйдет, то это, конечно, окажет очень сильное давление на продолжение трансакций в евро и долларах.

Думаю, и другие банки, следуя этому примеру и общему тренду, более ускоренными темпами начнут искать возможность замещения таких операций через страны с мягкими валютами».

Тучи над Raiffeisen Bank International сгущались несколько месяцев. Минфин США грозил им дополнительными проверками, а Киев внес в так называемый список «спонсоров войны». Австрийская ассоциация инвесторов, в свою очередь, требовала определиться, уходят они или остаются, ведь от этого зависят котировки компании на бирже. Но, возможно, банк сможет потянуть время, полагает предприниматель из Австрии Дмитрий Шкунаев:

«Точно это не та тема, которую обсуждают ежедневно даже в финансовых газетах. Известно, что Райффайзенбанк очень хорошо зарабатывает в России, принося группе большую часть прибыли. Так что я не думаю, что австрийцы сами давят на компанию, чтобы она уходила из РФ. Республика — это нейтральная страна, ориентированная на экспорт услуг и на работу с другими государствами. Если бы Raiffeisen Bank International замыкался на Австрии, его бы просто не существовало».

Тем не менее руководство группы уже анонсировало постепенное сокращение активности на российском рынке, но не полностью, чтобы не потерять лицензию. Кроме того, компания обещает сохранять все меры поддержки клиентов. Их, кстати, если верить пресс-службе, становится все больше: банк даже перестал открывать новые счета юрлицам из-за «рекордного количества заявок». Чем-то ситуация напоминает очереди в IKEA, когда с будущим компании все уже было ясно.

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