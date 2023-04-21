Прокатная десятка

20 апреля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых американский детективный триллер «Мизантроп» с Шейлин Вудли и российская космическая драма «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Мизантроп
- Режиссер: Дамиан Сифрон
- В ролях: Шейлин Вудли, Бен Мендельсон, Ральф Айнесон, Джован Адепо, Марселла Ленц-Поуп, Розмари Дансмор
- Жанр: триллер, драма, детектив / США / 119 мин.
- Слоган: «Чтобы поймать убийцу, нужно проникнуть в его разум»
- В прокате: с 20 апреля
Кинопрокатчик «Вольга»: «Новогодняя ночь в Балтиморе омрачается серией убийств. Стрелок-маньяк, не оставляющий следов, забрал десятки жизней под гром фейерверков прямо в центре города. В любой момент он может снова выйти на охоту, а у главного следователя ФБР Ламмарка нет ни одной зацепки. Заметив потенциал в молодой полицейской Элеанор, благодаря ее профессиональным действиям и глубокому пониманию характера убийцы, Ламмарк подключает ее к расследованию. Теперь их задача — угнаться за психопатом по спирали разрушения».
Вызов
- Режиссер: Клим Шипенко
- В ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Петр Дубров
- Жанр: драма / Россия / 164 мин.
- В прокате: с 22 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Во время стандартной рабочей миссии в открытом космосе на двух космонавтов (их играют настоящие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров) начинает сыпаться какой-то межзвездный мусор, и один из них… нет, не улетает в безвоздушное пространство, где никто не услышит твой крик, как Джордж Клуни у Куарона, а получает травму грудной клетки. Проконсультировавшись со светилом хирургии (Андрей Щепочкин), в ЦУПе решают не возвращать пострадавшего на Землю (полета он может не пережить), а оперировать его прямо на борту МКС…
В это время Женя Беляева (Пересильд), ученица светила и сама талантливый хирург, ведет на Земле обычную жизнь замотанной матери-одиночки, разрывающейся между работой и воспитанием дочери-подростка (Варвара Володина)… Рутину с душевными терзаниями, тремя операциями в день, замершими в какой-то двусмысленной точке отношениями с привлекательным коллегой Владиславом (Милош Бикович) и вызовами в школу к дочке, которая подралась с одноклассницей, прерывает вызов куда более важный — в ЦУП, где Женя должна разработать подробный план операции. При этом ее саму в космос никто посылать не собирается по той простой причине, что она женщина».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Космические куплеты» и «Операция на открытом космосе»
Гремлины: Хранители леса
- Режиссер: Джон Райт
- В ролях: Ханна Джон-Кэймен, Дуглас Бут, Колм Мини, Кристиан Нэйрн
- Жанр: ужасы / Великобритания / 104 мин.
- Слоган: «Если нарушишь договор, заплатишь высокую цену»
- В прокате: с 20 апреля
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Пережив нападение в собственной квартире, молодая супружеская пара, в скором времени ожидающая пополнения, переезжает из Лондона в доставшийся им в наследство дом в ирландской деревне. Новое место кажется тихим и спокойным, хотя соседка предупреждает, что каждый вечер нужно оставлять в саду угощение для лесных существ в красных колпаках, иначе не миновать беды».
Звезды в полдень
- Режиссер: Клер Дени
- В ролях: Джо Элвин, Маргарет Куэлли, Бенни Сэфди, Дэнни Рамирес
- Жанр: триллер, драма, мелодрама / Франция, Панама, США / 135 мин.
- В прокате: с 13 апреля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Никарагуа, пандемия, диктатура, скоро выборы. Возможно, выборов не будет или они будут фальсифицированы — неважно: американская журналистка Триш надеется к этому времени быть уже далеко отсюда. Сейчас она живет в какой-то дыре, пьет ром, спит с теми, кто может заплатить в долларах или оказать ей какие-то услуги; если повезет — с теми, у кого в гостинице есть кондиционер. Здесь очень жарко. И тропические ливни. И люди с автоматами, на которых уже почти никто не обращает внимания. И протестные плакаты "Нет узурпации власти". Триш знакомится с Дэниелом, британским бизнесменом, и, похоже, теперь уже она может оказать ему услугу и предостеречь от опасных связей. Может быть, вместе они смогут выбраться из этого ада…
Она — ехидная, злая, безбашенная, отчаянная, никогда не говорит что думает, написала "глупую статью о похищениях и казнях" и теперь расхлебывает последствия. Улыбается крупным чиновникам, подмахивает мелким, ищет деньги на билет, пытается вернуть свой конфискованный паспорт… Британский бизнесмен — красавчик, витающий в облаках,— тоже, очевидно, не говорит всей правды… Этим двоим, Триш и Дэниелу, просто не на кого больше рассчитывать. Все врут, но с некоторыми приятно спать, а с другими не очень. Так что они попытаются быть вместе, пока ЦРУ не разлучит их».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Тихая американка».
Черный лотос
- Режиссер: Тодор Чапканов
- В ролях: Рико Верховен, Фрэнк Грилло, Мари Домпнье, Петер Францен
- Жанр: боевик, триллер / США, Нидерланды / 90 мин.
- Слоган: «Когда есть за что сражаться»
- В прокате: с 13 апреля
Кинопрокатчик «Global Film»: «Офицер спецназа Маттео Доннер пытается справиться с чувством вины после гибели лучшего друга в ходе совместного задания. После скитаний по миру он возвращается в Амстердам, где его вовлекают в противостояние городских банд. Доннер должен спасти похищенную дочь своего погибшего товарища».
Зоськина заправка
- Режиссер: Наталья Углицких
- В ролях: Зоя Бербер, Григорий Сиятвинда, Александр Самойленко, Никандр Кирьянов
- Жанр: триллер, криминал, драма / Россия / 90 мин.
- Слоган: «Чувства убивают»
- В прокате: с 13 апреля
Кинопрокатчик «Парадиз»: «На одинокой зимней АЗС заправщица Зося мечтает о принце на белом коне, любви и приключениях. Сможет ли она выжить, если все ее мечты сбудутся?»
Земля Алькаррас
- Режиссеры: Карла Симон, Соня Кастело
- В ролях: Жозеп Абад, Жорди Пужоль Дольсет, Анна Отин, Альберт Бош
- Жанр: драма / Испания, Италия / 120 мин.
- Слоган: «Спасти сад, сохранить семью»
- В прокате: с 13 апреля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Маленькая Айрис (Аинет Жуну) вместе с двоюродными братьями Пере и Пау (Жоэль и Исаак Ровира) играет в раздраконенной развалюхе лазурного цвета. Дети воображают космические одиссеи вдалеке от земной рутины, которая вот-вот настигнет и очаровательных фантазеров, и их родителей, и остальных родственников — вплоть до дедушки Рохелио (Жозеп Абад), еще помнящего гражданскую войну в Испании.
Если закат аристократического рая в "Вишневом саду" знаменовало прибытие поезда, то фермерскую идиллию "Земли Алькаррас" сотрясает явление экскаватора. Подцепив Citroen 2CV, как подгнивший плод, он оставляет местных детей без любимой игровой площадки. Взрослые, занятые сбором персиков на семейной плантации, поначалу отмахиваются от их расстроенных криков, но вскоре и сами лишатся чего-то важного».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Это было навсегда, пока не кончились персики».
Возвращение в Сеул
- Режиссер: Дэви Шу
- В ролях: Пак Чи-мин, О Гван-нок, Гука Хан, Ким Сон-ён
- Жанр: драма / Франция, Германия, Бельгия, Южная Корея, Румыния, Камбоджа, Катар / 119 мин.
- В прокате: с 13 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Для того чтобы куда-то вернуться, это место сначала надо оставить. В случае главной героини фильма Фредди (художница Пак Чи Мин в своей дебютной кинороли) это произошло помимо ее воли. В младенчестве девочку, которую тогда звали Eн Хи, биологические родители отдали на усыновление, и ее вырастила пара из Франции, давшая ей совершенно французское имя Фредерика Бенуа и привившая соответствующие язык и культуру. Поэтому и приезд Фредди в Сеул 25 лет спустя трудно назвать в полном смысле возвращением: она приезжает на историческую родину впервые и, по собственным словам, экспромтом — просто рейс в Токио, куда она направлялась, отменили из-за тайфуна, а надо же на что-то потратить две недели отпуска.
Каждый встречный, начиная с работающей на ресепшене в скромной гостинице Тены (Гука Хан), которая становится для Фредди переводчицей, проводницей и почти подругой, с ходу предполагает, что она приехала в Корею, чтобы найти свою семью и припасть к корням. Но сама Фредди, резкая, колючая, предпочитающая скорее отталкивать людей, нежели привлекать, утверждает, что это ее не интересует. В центр усыновления она в итоге отправляется как будто под дулом пистолета… Первые трещины по выстроенному Фредди фасаду идут, когда она узнает, что кровная мать отказалась выходить с ней на связь».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Корни привередливые».
Мгла
- Режиссер: Гийом Никлу
- В ролях: Анжель Мак, Атик, Ахмед Абдель Лауи, Килиан Лармони, Мервей Нсомби
- Жанр: ужасы, фэнтези, драма / Франция / 89 мин.
- Слоган: «Тьма поглотит тебя»
- В прокате: с 6 апреля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Первичная ячейка общества — многоквартирный дом в парижском пригороде среднего уровня убожества… Естественно, живут там люди всех цветов радуги и весьма скромного достатка. Однажды они обнаруживают, что мобильная связь вырубилась, телевизоры погасли, а за окном ничего не разглядеть. "Пропала башня",— шепчутся они. Фильм в оригинале называется "Башня", но о какой башне идет речь, непонятно. То ли о таком же соседнем человейнике, то ли об Эйфелевой башне, которую можно разглядеть вдали. Сгустившаяся вокруг мгла не только липко-непроницаема, но еще и смертоносна. Неаккуратно высунулся во мглу один мужик, и — оба-на — в руках его спутников остается отрезанная нога экспериментатора. Ампутации происходят безболезненно: старушка, разыскивающая своего котика, так и не заметила, что руки-то у нее нет.
Гражданское общество мгновенно начинает самоорганизовываться по расовому принципу то ли в отряды самообороны, то ли в этнические банды. Белые к белым, черные к черным, арабы к арабам. Кто-то меланхолично жжет крупные купюры, кто-то проверяет бездонность мглы, выбрасывая в окно монитор, до первой крови недалеко».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ужас мглою башню кроет».
Три мушкетера: Д`Артаньян
- Режиссер: Мартин Бурбулон
- В ролях: Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай, Ева Грин
- Жанр: боевик, приключения, история / Франция, Германия, Испания / 121 мин.
- В прокате: с 6 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Франсуа Сивилю, играющему "юного" гасконца д`Артаньяна, 33 года, и остальные персонажи тоже значительно повзрослели. Глядя на 56-летнего седого Атоса (Венсан Кассель) и 48-летнего Арамиса (Ромен Дюрис), начинаешь как никогда сочувствовать этим взрослым дяденькам, которых судьба-злодейка держит на низших ступеньках армейской карьерной лестницы.
Неудивительно, знаете ли, что Атос столько пьет, а Арамис даже на дуэлях дерется с видом крайней усталости от этой проклятой жизни. Портос (Пио Мармай) в свои 38 лет по сравнению с ними относительно молод, хотя под буйной растительностью на его лице этого все равно не разглядишь. Сюжет, разумеется, тоже претерпел значительные преобразования. Начать с того, что в первые пять минут экранного времени, еще до титров, д`Артаньяна хоронят живьем… Из могилы бравый гасконец, естественно, выбирается и продолжает свой путь в Париж. Там некоторое время все идет по знакомой дорожке: он случайно сталкивается с тремя мушкетерами и получает три вызова на дуэль, которые становятся началом прекрасной дружбы. Но она так и не успевает толком вызреть, поскольку сценаристы вновь отбрасывают книгу и погружаются в пучины политических интриг и религиозных конфликтов».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Пому-пому-помучаемся мы на своем веку».