Чем известен Михаил Котюков

20 апреля стало известно, что заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков будет врио главы Красноярского края. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Котюков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Михаил Котюков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Котюков Михаил Михайлович родился 21 декабря 1976 года в Красноярске. Окончил Красноярский госуниверситет по специальности «финансы и кредит» (1999).

С 1997 года работал в главном финансовом управлении администрации Красноярского края экономистом, затем начальником отдела. С 2001 года — начальник финансового отдела ОАО «Красноярскагропромдорстрой». Фирма занималась строительством одного из участков федеральной трассы М-53 «Байкал».

С 2002 года — главный специалист, начальник отдела инвестиционных ресурсов и экологии администрации Красноярска. С 2003 года — в администрации Красноярского края, был заместителем начальника главного финансового управления, а затем первым заместителем главы департамента финансов. В марте—июле 2007 года занимал пост проректора по экономике и финансам Сибирского федерального университета.

В июле 2007 года назначен заместителем губернатора Александра Хлопонина — главой департамента финансов края. С июля 2008 года — министр финансов, с декабря одновременно зампред краевого правительства.

В апреле 2010 года возглавил департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина РФ. В июне 2012 года назначен замминистра финансов Антона Силуанова. С 24 октября 2013 года — глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В 2018−2020 годах возглавлял новое Министерство науки и высшего образования, выделенное из Минобрнауки.

3 марта 2020 года назначен заместителем министра финансов РФ Антона Силуанова.

Член высшего совета партии «Единая Россия». Награжден орденом Дружбы (2014), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней (2022, 2012). Отмечен благодарностью президента РФ. Действительный государственный советник РФ III класса (2022).