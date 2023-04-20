Пашинян заявил о готовности разместить миссию ОДКБ на армяно-азербайджанской границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов разместить миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на армяно-азербайджанской границе. Он также сообщил, что Еревану и Баку удалось уточнить часть спорного пятикилометрового участка границы у села Тех в Сюникской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Готова (разместить.—"Ъ") не только Россия, готова и Армения, мы изложили нашу обеспокоенность, наши пожелания, чтобы миссия ОДКБ была эффективной, что важно для нашей страны и региона»,— заявил господин Пашинян в четверг, 20 апреля (перевод по «Интерфаксу»).

Премьер Армении также подчеркнул разницу между миссиями ОДКБ и ЕС. «ОДКБ имеет обязательства в сфере безопасности перед Арменией, и Армения имеет обязательства перед ОДКБ, которые выполнила во время событий в Казахстане ... И нельзя сравнивать миссию Евросоюза и ОДКБ. Наши ожидания от миссии ОДКБ должны быть более высокими, чем от миссии ЕС»,— добавил господин Пашинян.

13 сентября 2022 года после обострения обстановки в районе Нагорного Карабаха Никол Пашинян обратился к ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных. Глава штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в ответ заявил, что организация надеется на мирное урегулирование конфликта и речи об отправке войск в регион идти не может. О том, что предложение о развертывании миссии ОДКБ на границе Армении и Азербайджана остается актуальным, в феврале 2023 заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

18 апреля господин Пашинян заявил, что Армения готова признать целостность Азербайджана в границах Азербайджанской ССР. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проживающие на территории Нагорного Карабаха армяне должны сделать выбор: принять азербайджанское гражданство или искать другое место проживания.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Премьер Армении выложил все карты Закавказья на стол».

Григорий Лейба