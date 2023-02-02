Лавров: Азербайджан в ходе карабахской войны вернул оккупированные Арменией территории

Предложение о развертывании миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе Армении и Азербайджана остается актуальным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью «России 24» российский министр выразил точку зрения насчет карабахской войны. По его мнению, Азербайджан в ходе конфликта с Арменией вернул себе оккупированные территории.

«Тот факт, что ОДКБ в этой непростой ситуации подготовила план развертывания миротворческой операции, я считаю, был очень важным достижением. Это предложение до сих пор на столе. И если наши армянские союзники, друзья по-прежнему в нем заинтересованы, эта миссия может быть в течение буквально одного-двух дней развернута»,— сказал господин Лавров.

Министр отметил, что Армения готова была подписать документ о миротворческой миссии ОДКБ, только если в ней будут осуждены действия Азербайджана. По словам господина Лаврова, не все готовы были на это пойти, потому что история карабахской войны «уходит в глубь десятилетий». «Когда долгие-долгие годы Армения оккупировала семь районов вокруг Азербайджана, и потом уже, когда, отчаявшись решить вопрос политическим путем, Россия предлагала многочисленные варианты, которые еще предыдущее армянское руководство не очень хорошо, позитивно воспринимало, желая те территории, на которые оно никогда не претендовало. Да, Азербайджан вернул те земли, которые ему принадлежат»,— сказал господин Лавров.

Российский министр отметил, что Армения и Азербайджан вместе с Евросоюзом подписали документ о готовности заключать мирный договор по Алма-Атинской декларации 1991 года. Он напомнил, что этот документ предполагает территориальное деление по административным границам союзных республик. Нагорный Карабах ранее находился в Азербайджанской ССР.

Азербайджан в ходе карабахской войны в 2020 году забрал себе ряд территорий самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Сейчас в регионе работают российские миротворцы, недовольство работой которых высказывал премьер Армении Никол Пашинян. Когда глава правительства объяснял отказ подписывать документ о миротворческой миссии ОДКБ, он отмечал, что другие страны союза «де-юре не нейтральны, так как являются нашими союзниками, и не нейтральны де-факто, так как у них более глубокие экономические и политические отношения с Азербайджаном, чем с Арменией».

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения подыскивает миротворцев».

Леонид Уварчев