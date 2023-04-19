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США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Военно-воздушные силы США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с военной базы Ванденберг в Калифорнии. На сайте базы отмечается, что подобные испытания проводятся периодически и являются частью рутинной деятельности, никак не связанной с текущими мировыми событиями.

Фото: United States Air Force

Фото: United States Air Force

Баллистическая ракета Minuteman III стоит на вооружении ВВС США с 1970 года, она неоднократно усовершенствовалась. Последние испытания этой ракеты были проведены в августе 2022 года. Первые испытания новейшей ракеты Sentinel, которая должна прийти на смену Minuteman III, прошли в США в марте 2023 года. Sentinel рассматривается в качестве наиболее оперативной части ядерной триады США (ядерная триада состоит из сухопутного, морского и воздушного компонентов).

«Этот испытательный пуск является частью рутинной и периодической деятельности, призванной продемонстрировать, что силы ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются безопасными, надежными и эффективными для отражения угроз XXI века и успокоения наших союзников. Подобные испытания проводились уже более 300 раз, и данное испытание не является результатом текущих мировых событий»,— говорится в заявлении пресс-службы Ванденберг.

В пресс-релизе сообщается, что запуск ракеты был произведен в 5:11 утра по местному времени (15:11 мск). Ракета Minuteman III получила команду на запуск с помощью системы защищенных каналов связи TACAMO. Сигнал поступил с самолета Boeing E-6 Mercury, отмечает пресс-служба. МБР пролетела около 4,2 тыс. миль (6,7 тыс. км) до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.

Пресс-служба также сообщила, что ракеты Minuteman III к середине 2030-х годов будут полностью заменены ракетами Sentinel. 18 апреля ВВС США попросили Конгресс выделить $4,4 млрд на замену МБР.

13 марта США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A (АRRW). Полностью действующий прототип снаряда производства Lockheed Martin выпустил бомбардировщик B-52H Stratofortress. Задачей испытаний было всестороннее выяснение характеристик оружия. В Конгрессе заявили, что испытания не принесли нужных результатов.

Эрдни Кагалтынов

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