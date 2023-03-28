ВВС США назвали последние испытания гиперзвукового оружия неуспешными

Последние испытания гиперзвуковых вооружений воздушного базирования (программа ARRW) не принесли нужных результатов, сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл III во время выступления в комитете по ассигнованиям палаты представителей.

«Те (испытания— "Ъ"), что прошли только что, не имели успеха. Мы не получили тех данных, какие нам были нужны по итогам этого испытания»,— указал господин Кендалл.

Тем не менее, продолжил министр ВВС, стартовые испытания в рамках программы прошли с большим успехом.

Испытание прототипа гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A (АRRW) ВВС США провели 13 марта. Полностью действующий прототип снаряда производства Lockheed Martin выпустил бомбардировщик B-52H Stratofortress. Задачей испытаний было всестороннее выяснение характеристик оружия.

На 2023 год Конгресс США заложил $858 млрд. расходов на оборону. В Кремле констатировали, что такой объем оборонных трат придает бюджету «беспрецедентный конфронтационный характер».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Это бюджет — это эхо холодной войны».

Григорий Лейба