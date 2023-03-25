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Коммерсантъ FM
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США снова испытали прототип гиперзвуковой ракеты воздушного базирования

Военно-воздушные силы США провели 13 марта испытания прототипа гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A (АRRW). Бомбардировщик B-52H Stratofortress выпустил «полностью действующий прототип», произведенный компанией Lockheed Martin, говорится в заявлении американских ВВС. Это стало вторым запуском прототипа ARRW.

Бомбардировщик B-52H Stratofortress

Бомбардировщик B-52H Stratofortress

Фото: Master Sgt. Lance Cheung / U.S. Air Force

Бомбардировщик B-52H Stratofortress

Фото: Master Sgt. Lance Cheung / U.S. Air Force

Задачей испытаний было всестороннее выяснение характеристик оружия. В заявлении военных говорится, что «испытание соответствовало нескольким целям», подробности не приводятся. Как обращает внимание профильное американское издание Defense News, высказывания в пресс-релизе отличаются от тех, что были в сообщении о первом испытании в декабре. Так, в 2022 году сообщалось, что «все цели были достигнуты».

В мартовском заявлении не говорится, успешно ли прошли испытания, хотя в декабре проверку публично признавали успешной. Еще одно отличие связано со скоростью ракеты. В декабре США сообщали, что она превысила 5 Маха. В новом пресс-релизе ничего о скорости не сообщается.

Армия США ожидает поступления гиперзвукового оружия большой дальности в 2023 году. Пентагон запросил на исследования $4,7 млрд.

О расходах США на оборону — в материале «Ъ» «Это бюджет — это эхо холодной войны».

Леонид Уварчев

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