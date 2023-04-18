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Коммерсантъ FM
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ВВС США просят $4,4 млрд на замену баллистической ракеты Minuteman III на Sentinel

Военно-воздушное министерство США запросило $4,4 млрд на замену межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на способную нести ядерный заряд ракету Sentinel. Соответствующий запрос ведомство направило в американский Конгресс.

«Minuteman III, впервые развернутая в 1970 году, является старейшей стратегической ракетной системой наземного базирования в мире. В бюджете на 2024 финансовый год предусмотрено более $4,4 млрд на ее замену на Sentinel»,— говорится в заявлении военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

Баллистическая ракета Minuteman III стоит на вооружении ВВС США с 1970 года, она неоднократно усовершенствовалась. Последние испытания этой ракеты были проведены в августе 2022 года. Первые испытания новейшей ракеты Sentinel, которая должна прийти на смену Minuteman III, прошли в США в марте 2023 года. Sentinel рассматривается в качестве наиболее оперативной части ядерной триады США (ядерная триада состоит из сухопутного, морского и воздушного компонентов).

Ранее сообщалось, что в общей сложности Пентагон в рамках проекта расходов военного бюджета на 2024 финансовый год запросил $170 млрд для пополнения арсеналов после передачи вооружения Украине и закупки ракет большой дальности, которые понадобятся в случае конфликта с Китаем.

В прошлом году Сенат США принял оборонный бюджет объемом $858 млрд на 2023 год. Средства пойдут на закупки, исследования, деятельность в области атомной энергии, эксплуатацию и техническое обслуживание вооружений.

Александр Кислов

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