Россия оценивает газ по-новому

Российский газ для Казахстана может быть дешевле, чем для Белоруссии. По словам министра энергетики страны Алмасадама Саткалиева, Москва и Астана ведут переговоры об этом. Ко всему прочему, стороны предварительно согласовали маршрут новых газопроводов из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В итоге цена на топливо для казахстанских партнеров будет не просто меньше европейской, но даже ниже, чем на российско-белорусской границе, подчеркнул Алмасадам Саткалиев.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев: «Они нам дают газ по цене гораздо ниже, предположим, чем Белоруссии. Предварительно идут переговоры, то есть Россия тоже понимает, что эффективная работа возможна только в двустороннем режиме. Она определенно идет навстречу в части предоставления цены, которая в разы ниже европейских».

По данным «Газпрома», Россия в 2020 году поставила Казахстану почти 3,5 млрд куб. м газа. Спустя год Федеральная таможенная служба оценила экспорт топлива более чем в 9 млрд куб. м.

Но для чего России сейчас делать Казахстану скидку на газ? И о какой цене может идти речь? Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов считает, что Москва ищет варианты новых трубопроводных поставок топлива на фоне заметно сократившихся объемов на западных рынках из-за санкций:

«Мы давно уже сотрудничаем с Казахстаном в плане приграничного обмена энергоресурсами. Это касается и нефти, и нефтепродуктов, и природного газа. В частности, у нас есть Оренбургский газоперерабатывающий комплекс, который помогает республике очищать ее топливо от ненужных примесей и делать его соответствующим стандартам так называемого сухого отбензиненного газа.

Для нас предоставление скидки на поставки в Казахстан в рамках программы газификации его северных территорий может быть использовано как дополнительный фактор при формировании других соглашений в энергетической сфере. Например, о возможности использования инфраструктуры страны для экспорта дополнительных объемов российского газа в Китай».

Если Москва и Астана договорятся о скидке на газ, то Казахстан от этого получит не только дешевое топливо, но и возможности эффективнее исполнять собственные экспортные контракты. Так считает старший научный сотрудник Финансового университета, эксперт по энергетике Станислав Митрахович:

«Больше десяти лет назад Казахстан и Узбекистан начали поставки газа в Китай, но, в отличие от Туркмении, они переоценили свои силы. У них нет достаточных объемов топлива, чтобы и собственный спрос удовлетворять, и в КНР его экспортировать. Поэтому с учетом того, что Астана делает ставку на добычу нефти, то ей нужен газ для закачивания в пласт, чтобы увеличивать нефтеотдачу. Поэтому Казахстан не сможет в долгосрочной перспективе быть крупным поставщиком газа в Китай, ему бы для себя топлива хватило.

А вот за счет кооперации с РФ можно быть и участником по поставкам в КНР, можно заниматься газификацией, можно в будущем получать деньги за транзит российского газа. Так что для Астаны это все достаточно выигрышно.

Вместе с тем для Белоруссии наша цена составляет около $128,5. Значит, скидка в несколько десятков долларов может быть сделана и для Казахстана. Все равно эта цена относительно низкая на фоне того, сколько стоит топливо в текущих обстоятельствах. Но вряд ли там будет цена, как на Ямале, может быть, она будет сопоставима с ценой где-нибудь в Ленинградской области».

В конце ноября 2022 года президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Москве обсудили создание так называемого «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана. В Кремле тогда подробностей не привели, но уточнили, что маршруты поставок энергоносителей в этом регионе чрезвычайно актуальны и такое объединение будет соответствовать интересам всех трех стран.

Однако в начале декабря Министерство энергетики Узбекистана заявило, что страна продолжит импортировать энергоресурсы на основе коммерческих контрактов и участие в каком-либо альянсе для этого не требуется.

В МИДе Казахстана позднее подчеркивали, что это лишь идея, и республика к тому времени не получала от России каких-либо официальных предложений о создании отдельной организации по газовым вопросам.

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Владимир Расулов