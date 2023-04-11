Россия и Казахстан открыли сезон

Визит нового главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу в Россию стал для него первой зарубежной поездкой в этой должности, о чем не уставали напоминать и в Москве, и в Астане. Этот факт, видимо, был призван подчеркнуть и дух стратегического партнерства, и неисчерпаемый потенциал отношений двух стран. Господин Нуртлеу и принимавший его глава МИД РФ Сергей Лавров с удовольствием и неоднократно упоминали о стартовавших в Казахстане «Русских сезонах» и о рекордной частоте контактов лидеров двух стран. О проблемах в отношениях они на публике предпочитали не говорить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на церемонии подписания документов по итогам переговоров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на церемонии подписания документов по итогам переговоров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Мурат Нуртлеу, занявший свой пост неделю назад, к выбору направления своего первого зарубежного визита подошел тщательно и, не откладывая, 11 апреля отправился в Москву на встречу с Сергеем Лавровым. Накануне в МИД РФ высоко оценили «такой шаг казахстанских друзей», посчитав его признаком «союзничества и стратегического партнерства двух стран». С этого же переговоры начал и казахстанский министр.

«Россия является нашим надежным союзником и ключевым экономическим партнером в евразийском регионе, поэтому для меня было важно совершить свой первый зарубежный визит именно в Москву»,— повторил Мурат Нуртлеу и на итоговой пресс-конференции.

Особый характер отношений должна была подчеркивать также частота взаимодействия в прошлом году президентов и глав правительств. «В 2022 году состоялось более десяти очных встреч президентов, 20 их телефонных разговоров»,— отмечали накануне в МИД РФ. Сергей Лавров во вступительном слове на переговорах заявил, что «лидеры и главы правительств встречались более 15 раз». На итоговой пресс-конференции он уточнил, что президенты РФ и Казахстана в 2022-м встречались восемь раз и 20 раз поговорили по телефону. Господин Нуртлеу эти подсчеты подтвердил, добавив, что телефонных бесед было «порядка 20». В общем, контактов и правда оказалось больше обычного.

Помогали подчеркивать особую значимость отношений и стартовавшие в Астане в начале марта «Русские сезоны». Министры тоже не раз упомянули их в качестве подтверждения масштабов сотрудничества двух стран. В мае, как отметил господин Лавров, в Казахстане и вовсе пройдут «Дни России», которые будут включать в себя передвижные выставки и «ретроспективные показы» фильмов.

В этот день Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу старались звучать подчеркнуто по-союзнически, уверяли всех во взаимопонимании и обещали «наращивать стратегические отношения».

По словам главы МИД РФ, во время переговоров стороны вновь убедились «в совпадающих или очень близких позициях» по различным международным делам.

При этом в прошлом году (да и в начале нынешнего) не раз в контексте некоторых разногласий между Москвой и Астаной возникал украинский кризис. Можно вспомнить хотя бы заявление президента Касым-Жомарта Токаева о «квазигосударственных образованиях» ДНР и ЛНР. Однако во время визита господина Нуртлеу в Москву публично украинская тема практически не поднималась.

Единственный раз о главном кризисе последнего года речь зашла во время выступления Сергея Лаврова на пресс-конференции. «Мы высказали наши обновленные оценки происходящего как задуманного коллективным Западом проекта по нанесению стратегического поражения России. Проекта, который готовился долгие годы»,— сказал глава МИД РФ. Он отметил, что Россия не видит изменений в «конфронтационной линии», которая проводится лидерами в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне и других столицах. «Любые решения, которые могут быть приняты, должны обязательно основываться на учете коренных российских озабоченностей в сфере безопасности и обязательно основываться на обеспечении законных прав населения территорий, о которых идет речь… Мы ценим взвешенную позицию наших казахстанских друзей по всему комплексу этих вопросов и будем продолжать диалог по этой и другим проблемам»,— подчеркнул Сергей Лавров.

Мурат Нуртлеу, который всю пресс-конференцию то и дело оглядывался на своего коллегу, детализировать «взвешенную позицию» Астаны не стал. Впрочем, он, кажется, и не был настроен говорить в этот день о чем-то остром, предпочитая «Русские сезоны», сотрудничество в области образования, предстоящий осенью в Кустанае форум регионов и возможный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан. Что-то хоть немного относящееся к конфликту на Украине и связанным с ним проблемам (например, параллельному импорту, которым Астана недавно грозилась не злоупотреблять, чтобы не попасть под вторичные санкции) из уст господина Нуртлеу так и не прозвучало.

В декабрьской инаугурационной речи Касым-Жомарт Токаев обещал продолжать «сбалансированную внешнюю политику», отдавать приоритет «взаимовыгодному сотрудничеству и стратегическому партнерству с соседними государствами — Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии», а также «прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья». Однако во время первого визита в Москву господин Нуртлеу обо всем этом умолчал, сосредоточившись, видимо, на российском сегменте «сбалансированной позиции».

Между тем сохранять нейтралитет Казахстану не так уж и просто.

Только за последние полгода республику с визитами посещали глава Евросовета, госсекретарь США, министры иностранных дел ФРГ и Великобритании, спецпредставитель президента Франции и другие западные политики. Ожидаются визиты представителя ЕС по санкциям и главы Еврокомиссии.

Отношение Москвы к такого рода взаимодействию можно было попытаться понять из ответа Сергея Лаврова на вопрос о «ребрендинге» фонда «Сорос-Казахстан» в региональный экспертно-аналитический центр CAPS Unlock. Российский министр признался, что не слышал о «ребрендинге Фонда Сороса (признан в РФ нежелательной организацией.— “Ъ”)», но заверил, что у «упомянутой структуры репутация уже устойчивая». Тем не менее он отметил, что любое государство вправе само определять уровень взаимодействия с западными НКО, напомнив, что такие структуры еще недавно действовали и на территории России. «У меня нет никаких сомнений, что серьезные, уважающие себя государства и правительства не будут терпеть нарушений своих собственных законов и попыток вмешательства в свои внутренние дела по какой-либо линии»,— подытожил господин Лавров. Мурат Нуртлеу в этот момент очень внимательно смотрел на коллегу, однако от себя ничего так и не добавил.

Завершилась пресс-конференция и вовсе удивительным открытием. Отвечая на вопрос РБК о том, как Казахстан оценивает намерение России в долгосрочной перспективе сформировать интегрированное экономическое и политическое пространство в Евразии и считает ли он возможным его реализацию с учетом украинского кризиса, Мурат Нуртлеу внезапно признался, что не вполне осведомлен о подобных устремлениях Москвы. «Касательно евразийского пространства, конечно, да, наверное, предстоит еще поговорить с Сергеем Викторовичем, чтобы понять концепцию российской стороны. Но в целом мы считаем, что данный процесс уже идет, и уже не первый день… В принципе, я думаю, это перспективная тема. Но вынужден еще раз подчеркнуть, что мне бы хотелось более детально обсудить это со своими коллегами с российской стороны»,— отметил глава МИД Казахстана. Про Украину он снова умолчал.

Алексей Забродин; Александр Константинов, Астана