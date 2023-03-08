Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 8 кг золота компенсацией банка

Муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем рассказал, откуда у их семьи во время обыска нашли 8 кг золота и 10 загранпаспортов. Сама Лерчек заявила о готовности погасить имеющуюся налоговую задолженность. Ранее блогеру предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 311 млн руб., а ее мужу Артему Чекалину — в пособничестве.

Артем и Валерия Чекалины

Артем и Валерия Чекалины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Артем и Валерия Чекалины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Чекалин в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил, что что золото выдали в банке, а все обнаруженные паспорта принадлежат членам семьи — у пары трое детей. Госпожа Чекалина пообещала погасить имеющуюся задолженность, об этом она также сообщила в Instagram.

По версии следствия, Валерия Чекалина в 2020–2022 годах уклонилась от уплаты налогов на сумму 311 млн руб. через схему с упрощенной системой налогообложения.

Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины: кто такие и сколько зарабатывают

Читать далее

Лерчек в начале года занимала четвертое место в рейтинге самых популярных российских блогеров по версии «Медиалогии», у нее более 10 млн подписчиков в соцсетях, теперь ей грозит до трех лет тюрьмы.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «С блогеров соберут миллионы налогов».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...