Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 8 кг золота компенсацией банка

Муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем рассказал, откуда у их семьи во время обыска нашли 8 кг золота и 10 загранпаспортов. Сама Лерчек заявила о готовности погасить имеющуюся налоговую задолженность. Ранее блогеру предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 311 млн руб., а ее мужу Артему Чекалину — в пособничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем и Валерия Чекалины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Артем и Валерия Чекалины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Чекалин в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил, что что золото выдали в банке, а все обнаруженные паспорта принадлежат членам семьи — у пары трое детей. Госпожа Чекалина пообещала погасить имеющуюся задолженность, об этом она также сообщила в Instagram.

По версии следствия, Валерия Чекалина в 2020–2022 годах уклонилась от уплаты налогов на сумму 311 млн руб. через схему с упрощенной системой налогообложения.

Лерчек в начале года занимала четвертое место в рейтинге самых популярных российских блогеров по версии «Медиалогии», у нее более 10 млн подписчиков в соцсетях, теперь ей грозит до трех лет тюрьмы.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «С блогеров соберут миллионы налогов».

Мария Федотова