Власти отзовут иск об ограничении родительских прав отца и матери Марии Москалевой

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ефремов в Тульской области отказалась от иска об ограничении отца и матери 13-летней Марии Москалевой в родительских правах. Председатель комиссии Светлана Давыдова заявила, что решение принято в связи с тем, что девочку забрала к себе мать.

«В итоге мама сейчас с Машей. У них хорошие отношения. Маша снова начала учиться. Таким образом, на сегодня причины, которые были указаны в иске об ограничении родителей в правах, устранены. Ходатайство об отказе от иска направлено в суд. Мы продолжим сопровождать семью и оказывать ей всестороннюю помощь»,— заверила госпожа Давыдова, чьи слова приводятся на сайте администрации Ефремова.

Андрей Москалев в конце марта был приговорен к двум годам колонии по делу о дискредитации армии России (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Дело возбудили из-за его поста в «Одноклассниках» о событиях в украинской Буче. В день приговора он сбежал из-под домашнего ареста. Россиянин был задержан в Минске, 13 апреля его передали России.

Уголовное дело Андрея Москалева стало широко обсуждаться из-за того, что после помещения под домашний арест у него забрали дочь и отправили в приют. Позднее 13-летнюю Марию забрала к себе мать. Последняя много лет не виделась с ребенком, Андрей Москалев воспитывал Марию один.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Дело о дискредитации осложнилось побегом».

Лаура Кеффер