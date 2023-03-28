Осужденный за дискредитацию армии Алексей Москалев сбежал из-под ареста до оглашения приговора

53-летний житель Тульской области Алексей Москалев, которого сегодня осудили на два года по делу о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ), сбежал из-под домашнего ареста до оглашения приговора, сообщили источники «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Москалев

Фото: Архив Алексея Москалева Алексей Москалев

Фото: Архив Алексея Москалева

Известно, что Москалев срезал электронные браслеты и скрылся. По данным издания msk1, в учреждении, где содержится несовершеннолетняя дочь Москалева Мария, проводят совещание.

В апреле 2022 года Алексея Москалева оштрафовали по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации ВС РФ (основанием послужил проукраинский комментарий в соцсети). Незадолго до этого администрация школы, где училась Мария Москалева, пожаловалась на рисунок девочки к уроку ИЗО, где та изобразила женщину с ребенком, флаги Украины и РФ и летящие ракеты.

В декабре 2022 года в отношении Алексея Москалева возбудили уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ о повторной дискредитации ВС РФ. 3 марта мужчину заключили под домашний арест, а его дочь Марию направили в социальное учреждение. Вскоре комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении Москалева в родительских правах.

Сегодня, 28 марта, Ефремовский межрайонный суд Тульской области признал Алексея Москалева виновным и заочно приговорил его к двум годам колонии общего режима.