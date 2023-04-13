Задержанный в Белоруссии россиянин Москалев передан России

Белоруссия передала РФ задержанного в республике россиянина Алексея Москалева. Об этом начальник управления информации и общественных связей белорусского МВД Наталья Сахарчук сообщила ТАСС. Российские ведомства информацию не комментировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Москалев

Фото: Архив Алексея Москалева Алексей Москалев

Фото: Архив Алексея Москалева

Москалев в конце марта был приговорен в РФ к двум годам колонии по делу о дискредитации армии России из-за поста о Буче в «Одноклассниках» (ч. 1 ст. 280.3 УК). В день приговора стало известно о его побеге из-под домашнего ареста. Позднее россиянин был задержан в Минске.

Уголовное дело Москалева обсуждается из-за того, что у него забрали дочь после помещения под домашний арест в начале марта — ее отправили в приют. Позднее 13-летнюю девочку забрала мать, которая до этого долгое время не виделась с ребенком.

Подробности дела Алексея Москалева — в материале «Ъ» «Дело о дискредитации осложнилось побегом».

Леонид Уварчев