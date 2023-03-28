Дело о дискредитации осложнилось побегом

Ефремовский межрайонный суд Тульской области признал 53-летнего Алексея Москалева виновным в повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). Его приговорили к двум годам колонии за пять антивоенных публикаций в «Одноклассниках». Господин Москалев ранее заявлял в ходе процесса, что не имеет отношения к публикациям и попросил вернуть ему дочь (13-летняя Маша находится в приюте с ареста отца 1 марта; он воспитывает дочь один). На оглашение приговора во вторник господин Москалев не явился, в региональном управлении ФСИН “Ъ” сообщили, что он сбежал из-под домашнего ареста. Адвокат Владимир Билиенко сообщил “Ъ”, что не нашел дочь осужденного в приюте во вторник, ребенка «якобы увезли на кулинарный конкурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Москалев

Фото: Архив Алексея Москалева Алексей Москалев

Фото: Архив Алексея Москалева

Дело отца-одиночки Алексея Москалева из Тульской области получило общественный резонанс в марте, когда мужчину арестовали по обвинению в повторной дискредитации ВС РФ. Тогда выяснилось, что его 13-летняя дочь Маша еще в апреле 2022 года нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок. С тех пор за семьей «приглядывали» полицейские, рассказывал “Ъ” адвокат Владимир Билиенко. Обнаружив на странице Алексея Москалева в «Одноклассниках» антивоенные посты, полицейские вменили мужчине административную статью о дискредитации, суд оштрафовал его на 32 тыс. руб.

К концу декабря 2022 года было возбуждено уже уголовное дело. Все это время Маша не посещала школу. По словам защиты, она сама просила об этом отца, так как боялась приходивших в школу полицейских и сотрудников ФСБ.

1 марта 2023 года Алексея арестовали и поместили под домашний арест, а Машу перевели в Ефремовский реабилитационный центр для несовершеннолетних.

С тех пор, как утверждает адвокат Билиенко и местный депутат Ольга Подольская, отец и дочь не общались. Адвокат, как сообщал “Ъ”, направлял жалобы на нарушение прав ребенка в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Соцзащита, в свою очередь, вышла в суд с иском об ограничении родительских прав Алексея Москалева, указывая, что «ребенку может грозить опасность» при проживании с отцом. Суд об ограничении прав назначен на 6 апреля.

В понедельник, 27 марта, Ефремовский райсуд за шесть часов рассмотрел уголовное дело в отношении господина Москалева, опросил свидетелей (в том числе директора школы, где учится Маша) и заслушал прения сторон. Представитель прокуратуры указывал, что мужчина, «реализуя преступный умысел» и «желая наступления общественно-опасных последствий», опубликовал в «Одноклассниках» пять постов с критикой СВО — четыре из них 29 июля 2022 года и один 30 июля 2022 года. Господин Москалев на это заявлял, что не имеет отношения к указанным публикациям, просил встречи с дочерью и подчеркивал, что «не писал оскорблений».

Оглашение приговора, назначенное на 28 марта, прошло без подсудимого.

Сотрудники ФСИН не доставили его в суд, так как он «повторно нарушил установленный запрет», рассказали “Ъ” в региональном управлении ведомства. Впервые правила домашнего ареста Алексей Москалев нарушил в ночь на 15 марта, пояснила начальник пресс-службы УФСИН Тульской области Маргарита Римар — при этом защита господина Москалева утверждает, что нарушения не было, но имела место техническая ошибка контроля со стороны ведомства. «28 марта в 4:41 обвиняемый повторно нарушил установленный запрет, что также было зафиксировано средствами надзора и контроля СЭМПЛ,— сообщила госпожа Римар.— В 8:00 28.03.2023 сотрудник установил факт отсутствия Москалева А. В. по месту исполнения домашнего ареста. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения обвиняемого».

Адвокат Владимир Билиенко сказал, что у него «нет связи» с доверителем, о побеге которого «защита узнала от пресс-службы суда».

Днем во вторник господин Билиенко впервые с 1 марта был допущен на территорию реабилитационного центра, где содержат Машу Москалеву, «однако ребенка там не было». «Директор центра передала мне рисунки и поделки Маши для отца, но сказала, что девочку якобы увезли на кулинарный конкурс»,— сказал он. Вернулась ли Маша, неизвестно. Ефремовский депутат Ольга Подольская рассказала “Ъ”, что ее запросы и звонки соцслужбы игнорируют. В администрации реабилитационного центра и в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Тульской области на многочисленные телефонные звонки “Ъ” не ответили. Вечером во вторник собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, сообщил, что Маша Москалева вернулась в реабилитационный центр.

Мария Старикова