Житель Тульской области Алексей Москалев осужден на два года за дискредитацию армии

Ефремовский межрайонный суд Тульской области признал виновным 53-летнего Алексея Москалева по уголовному делу о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). Его приговорили к двум годам колонии. Дело господина Москалева получило общественный резонанс после того, как выяснилось, что его дочь на уроке ИЗО нарисовала антивоенный рисунок. По данным «Ъ», перед приговором он сбежал из под домашнего ареста, предварительно срезав электронные браслеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Москалев

Фото: Архив Алексея Москалева Алексей Москалев

Фото: Архив Алексея Москалева

25 апреля 2022 года суд оштрафовал господина Москалева на 32 тыс. руб. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Из постановления суда следует, что основанием для этого стал его комментарий в соцсети с критикой российской армии. В том же месяце администрация школы, где училась дочь Алексея Москалева Мария, пожаловалась на ее рисунок. На уроке ИЗО шестиклассница нарисовала женщину с ребенком, флаги Украины и России и летящие ракеты.

В декабре прошлого года в отношении Алексея Москалева возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии по ст. 280.3 УК РФ (возбуждается в случае повторного нарушения КоАП в течение года). В его квартире провели обыск, а 1 марта мужчина был задержан.

3 марта суд заключил господина Москалева под домашний арест, а его дочь на время разбирательства отправили в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) подала в суд иск об ограничении Алексея Москалева в родительских правах. В КДН утверждают, что господин Москалев не шел на контакт с властями, дважды привлекался к административной ответственности, а мать девочки не интересовалась ее жизнью и жила отдельно.

В ходе судебного заседания, которое прошло накануне, 27 марта, прокурор запросил для Алексея Москалева наказание в виде двух лет лишения свободы и запрет на три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием чатов и групп в соцсетях. В качестве отягчающего обстоятельства обвинение просило признать «совершение преступления в период вооруженного конфликта».