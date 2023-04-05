Детский омбудсмен Львова-Белова: Марию Москалеву забрала мама

Марию Москалеву, оказавшуюся в приюте после того, как ее отцу, Алексею Москалеву, предъявили обвинение по статье о дискредитации армии, забрала мама девочки — Ольга. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как сообщила детский омбудсмен, изначально девочка не хотела жить с мамой, но ее позиция изменилась: «Она сама мне сказала это по телефону»,— сообщила Мария Львова-Белова.

«Ольга уже забрала Машу из социально-реабилитационного центра, где та находилась по ее заявлению. Мама на данный момент не ограничена в родительских правах, поэтому было достаточно расторгнуть договор о временном помещении ребенка в учреждение»,— написала омбудсмен в Telegram.

Вчера, 4 апреля, детский Мария Львова-Белова говорила, что для Марии Москалевой ищут замещающую семью, потому что никто из ее близких не захотел забрать ее из приюта. С одной из семей, которые были претендентами на замещающую семью для девочки, Мария общалась ранее и выражала желание жить с ними, говорила уполномоченная.

Алексей Москалев воспитывал дочь один в городе Ефремове Тульской области. В декабре 2022 года был обвинен по ст. 280.3 УК РФ о повторной дискредитации российской армии из-за комментария в «Одноклассниках». До этого в апреле его штрафовали по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации ВС РФ, тоже из-за комментария в соцсети. В марте мужчину заключили под домашний арест. Дочь-шестиклассницу забрали в приют.

28 марта Алексея Москалева приговорили к двум годам колонии. Мужчина сбежал из-под домашнего ареста до оглашения приговора, а 30 марта его задержали в Минске. После этого о мужчине не было никаких новостей.

Подробнее — в материале «Дело о дискредитации осложнилось побегом».

Анастасия Ларина