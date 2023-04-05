Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Детский омбудсмен Львова-Белова: Марию Москалеву забрала мама

Марию Москалеву, оказавшуюся в приюте после того, как ее отцу, Алексею Москалеву, предъявили обвинение по статье о дискредитации армии, забрала мама девочки — Ольга. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как сообщила детский омбудсмен, изначально девочка не хотела жить с мамой, но ее позиция изменилась: «Она сама мне сказала это по телефону»,— сообщила Мария Львова-Белова.

«Ольга уже забрала Машу из социально-реабилитационного центра, где та находилась по ее заявлению. Мама на данный момент не ограничена в родительских правах, поэтому было достаточно расторгнуть договор о временном помещении ребенка в учреждение»,— написала омбудсмен в Telegram.

Вчера, 4 апреля, детский Мария Львова-Белова говорила, что для Марии Москалевой ищут замещающую семью, потому что никто из ее близких не захотел забрать ее из приюта. С одной из семей, которые были претендентами на замещающую семью для девочки, Мария общалась ранее и выражала желание жить с ними, говорила уполномоченная.

Алексей Москалев воспитывал дочь один в городе Ефремове Тульской области. В декабре 2022 года был обвинен по ст. 280.3 УК РФ о повторной дискредитации российской армии из-за комментария в «Одноклассниках». До этого в апреле его штрафовали по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации ВС РФ, тоже из-за комментария в соцсети. В марте мужчину заключили под домашний арест. Дочь-шестиклассницу забрали в приют.

28 марта Алексея Москалева приговорили к двум годам колонии. Мужчина сбежал из-под домашнего ареста до оглашения приговора, а 30 марта его задержали в Минске. После этого о мужчине не было никаких новостей.

Подробнее — в материале «Дело о дискредитации осложнилось побегом».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...