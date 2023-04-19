Российские космонавты провели почти 8 часов в открытом космосе

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин закончили выход в открытый космос. Они провели там 7 часов 54 минуты, сообщает «Роскосмос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

Космонавты вышли в открытый космос в 4:41 сегодня, 19 апреля. Для господина Прокопьева это был четвертый выход в космос в карьере, для господина Петелина — второй.

Во время нахождения в космосе они перенесли на многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» радиатор, который нужен для снятия с МЛМ тепловых нагрузок. Перенос осуществлялся при помощи манипулятора ERA, которым с борта Международной космической станции (МКС) управлял космонавт Андрей Федяев.

Это был их первый выход в открытый космос в 2023 году и после разгерметизации в российском космическом корабле «Союз МС-22», которая произошла в декабре 2022 года. Тогда в российском корабле «Союз МС-22», который должен был вернуть на Землю господ Прокопьева и Петелина, произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. Предположительно, это случилось из-за удара спорадическим метеороитом. 28 марта корабль приземлился в Казахстане без экипажа. Ожидается, что космонавты вернутся на Землю в сентябре. Они проведут на орбите как минимум 370 суток, что станет новым рекордом для МКС.

Лаура Кеффер